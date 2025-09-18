Día del club

Unión vs. Independiente Rivadavia: ¿Cómo comprar el bono para ir el sábado a la cancha?

El Club Atlético Unión dispuso la implementación de un Bono Día del Club obligatorio para todos los socios que quieran asistir este sábado al estadio 15 de Abril, en el encuentro ante Independiente Rivadavia. El valor del mismo es de $15.000. ¿Cómo adquirirlo?