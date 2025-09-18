#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Día del club

Unión vs. Independiente Rivadavia: ¿Cómo comprar el bono para ir el sábado a la cancha?

El Club Atlético Unión dispuso la implementación de un Bono Día del Club obligatorio para todos los socios que quieran asistir este sábado al estadio 15 de Abril, en el encuentro ante Independiente Rivadavia. El valor del mismo es de $15.000. ¿Cómo adquirirlo?

El 15 de Abril recibe nuevamente al equipo de Madelón. Crédito: Manuel Fabatía
 13:25

Con el objetivo de poder afrontar el déficit operativo mensual y cumplir con los compromisos económicos de la institución, la comisión directiva de Unión dispuso el pago del un bono para el partido de este fin de semana. La situación nacional y los ingresos actuales –incluidos los derechos de TV– resultan insuficientes para sostener el funcionamiento integral del club y sus principales estructuras deportivas: fútbol profesional, formativo, de reserva, femenino y básquet.

Mirá tambiénEn Unión pagarán todos el sábado: bono obligatorio de 15.000 pesos

La compra se realiza de manera online a través de Boletería VIP siguiendo estos pasos:

  • 3. Completar la operación de compra (socios no abonan costo de servicio).
  • 4. Una vez realizado el pago, el bono quedará automáticamente cargado en el carnet de socio, habilitando el ingreso al estadio.

De esta forma, el trámite es 100% digital, sencillo y rápido, garantizando que cada socio pueda asegurar su lugar en la cancha.

#TEMAS:
Unión
Copa de la Liga Profesional de Fútbol
Luis Spahn

