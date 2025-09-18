Unión vs. Independiente Rivadavia: ¿Cómo comprar el bono para ir el sábado a la cancha?

Con el objetivo de poder afrontar el déficit operativo mensual y cumplir con los compromisos económicos de la institución, la comisión directiva de Unión dispuso el pago del un bono para el partido de este fin de semana. La situación nacional y los ingresos actuales –incluidos los derechos de TV– resultan insuficientes para sostener el funcionamiento integral del club y sus principales estructuras deportivas: fútbol profesional, formativo, de reserva, femenino y básquet.
