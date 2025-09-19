Juega el clásico después del Tate

Berti, DT de la "Lepra" antes de Unión: "Será un partido exigente"

A pesar del gran momento del Unión de Madelón, asegura que "este equipo no va a cambiar su identidad, es fuerte desde el perfil bajo, el trabajo y el compromiso". Además, asegura que "tenemos que ser inteligentes y tratar de traernos los tres puntos".