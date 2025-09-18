#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Placente dio la lista...

Vargas se quedó sin Mundial sub 20

Las dudas surgieron a fines de la semana pasada con la lista de 16 jugadores en la que no figuraba, extrañamente, y ahora se confirmó con la elaboración de la que es definitiva y representará a nuestro país en Chile.

Las dudas surgieron cuando el viernes pasado, Placente dio a conocer una lista de 16 jugadores para entrenar en esta semana y Vargas ya no figuró.
 23:45
Por: 

Lautaro Vargas quedó afuera de la lista definitiva que dio a conocer Diego Placente para el Mundial sub 20 que se disputará en Chile, a partir del 27 de este mes.

Mirá tambiénVargas y Chávez, los dos orgullos de Unión en la Sub 20 camino al Mundial

El defensor de Unión participó de los entrenamientos durante varias convocatorias, inclusive en la penúltima, que se hizo en la fecha Fifa de Eliminatorias y en la que la selección aprovechó para jugar un amistoso contra Gimnasia, en el que Vargas fue titular.

.El jugador estuvo siempre considerado por Placente, sobre todo en estos últimos tiempos.

El jugador estuvo siempre considerado por Placente, sobre todo en estos últimos tiempos y esto se vio claramente reflejado en los permanentes llamados recibidos. Lo mismo pasó con Agustín Chávez, el arquero de Unión, aunque en este caso se sabía que su convocatoria definitiva iba a ser mucho más complicada.

Las dudas surgieron cuando el viernes pasado, Placente dio a conocer una lista de 16 jugadores para entrenar en esta semana y Vargas ya no figuró.

.Así quedó conformada la lista de la selección argentina para el Mundial Sub 20.

Inclusive, en Unión se estuvo especulando desde siempre con la posibilidad de que Vargas vaya al Mundial, al punto tal que fue uno de los motivos por los que se resolvió la contratación de Emiliano Alvarez, el lateral por derecha que llegó proveniente del fútbol uruguayo, a fin de tener alternativas para ese puesto, además de Gerometta y eventualmente Paz, que supo jugar también de marcador de punta en línea de cuatro.

Mirá tambiénUna de cal y otra de arena para Vargas: Unión le renovó y Placente no lo convocó

Llamó la atención también, porque el nivel futbolístico de Vargas viene siendo bastante bueno. Si bien tuvo un bajón a fines del 2024, recuperó luego el rendimiento y lo viene sosteniendo en esta temporada, al punto tal que tanto él como Del Blanco se han convertido en piezas clave del buen funcionamiento del equipo de Madelón.

La lista oficial

De esta forma quedó conformada la lista de la selección argentina para el Mundial sub 20 que se disputará en Chile, a partir del sábado 27 de septiembre hasta el 19 de octubre:

  • Santino Barbi (Talleres)
  • Milton Delgado (Boca Juniors)
  • Álvaro Busso (Vélez Sarsfield)
  • Tobías Andrada (Vélez Sarsfield)
  • Alain Gómez (Valencia)
  • Álvaro Montoro (Botafogo)
  • Dylan Gorosito (Boca Juniors)
  • Valentino Acuña (Newell's Old Boys)
  • Santiago Fernández (Talleres)
  • Santino Andino (Godoy Cruz)
  • Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)
  • Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen)
  • Valente Pierani (Estudiantes de la Plata)
  • Ian Subiabre (River Plate)
  • Juan M. Villalba (Gimnasia y Esgrima la Plata)
  • Mateo Silvetti (Inter Miami)
  • Teo R. Pagano (San Lorenzo)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Julio Soler (Bournemouth)
  • Maher Carrizo (Vélez Sarsfield)
  • Tomás Pérez (Porto)

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Mundial Sub 20
Chile
Selección Argentina de Fútbol
AFA
Polideportivo
Unión

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro