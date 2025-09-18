Vargas se quedó sin Mundial sub 20

Lautaro Vargas quedó afuera de la lista definitiva que dio a conocer Diego Placente para el Mundial sub 20 que se disputará en Chile, a partir del 27 de este mes.
Las dudas surgieron a fines de la semana pasada con la lista de 16 jugadores en la que no figuraba, extrañamente, y ahora se confirmó con la elaboración de la que es definitiva y representará a nuestro país en Chile.
El defensor de Unión participó de los entrenamientos durante varias convocatorias, inclusive en la penúltima, que se hizo en la fecha Fifa de Eliminatorias y en la que la selección aprovechó para jugar un amistoso contra Gimnasia, en el que Vargas fue titular.
El jugador estuvo siempre considerado por Placente, sobre todo en estos últimos tiempos y esto se vio claramente reflejado en los permanentes llamados recibidos. Lo mismo pasó con Agustín Chávez, el arquero de Unión, aunque en este caso se sabía que su convocatoria definitiva iba a ser mucho más complicada.
Las dudas surgieron cuando el viernes pasado, Placente dio a conocer una lista de 16 jugadores para entrenar en esta semana y Vargas ya no figuró.
Inclusive, en Unión se estuvo especulando desde siempre con la posibilidad de que Vargas vaya al Mundial, al punto tal que fue uno de los motivos por los que se resolvió la contratación de Emiliano Alvarez, el lateral por derecha que llegó proveniente del fútbol uruguayo, a fin de tener alternativas para ese puesto, además de Gerometta y eventualmente Paz, que supo jugar también de marcador de punta en línea de cuatro.
Llamó la atención también, porque el nivel futbolístico de Vargas viene siendo bastante bueno. Si bien tuvo un bajón a fines del 2024, recuperó luego el rendimiento y lo viene sosteniendo en esta temporada, al punto tal que tanto él como Del Blanco se han convertido en piezas clave del buen funcionamiento del equipo de Madelón.
De esta forma quedó conformada la lista de la selección argentina para el Mundial sub 20 que se disputará en Chile, a partir del sábado 27 de septiembre hasta el 19 de octubre:
