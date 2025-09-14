¿Irá al Mundial?

Una de cal y otra de arena para Vargas: Unión le renovó y Placente no lo convocó

El efecto Domina hizo que Unión acelerara en estos tiempos la renovación de varios contratos, entre ellos el de Lautaro Vargas, quien no está en la lista que dio Placente para entrenar con el sub 20 en la semana, a días del Mundial. El jueves dará la definitiva.