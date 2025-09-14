Una de cal y otra de arena para Vargas: Unión le renovó y Placente no lo convocó
El efecto Domina hizo que Unión acelerara en estos tiempos la renovación de varios contratos, entre ellos el de Lautaro Vargas, quien no está en la lista que dio Placente para entrenar con el sub 20 en la semana, a días del Mundial. El jueves dará la definitiva.
Vargas, uno de los mejores de Unión en este 2025. Foto: Manuel Fabatía
El mal trago que Unión ha tenido con el tema Domina, hizo que los dirigentes resolvieran modificar sustancialmente su política de contratos. La extensión de los vínculos de varios de sus juveniles (caso Del Blanco y Profini) hasta diciembre de 2028 es la clara intención de que no vuelva a ocurrir lo de Domina, próximo a cumplir 20 años y también próximo a quedar libre, hecho que ocurrirá, de no mediar algo que acerque a las partes, en diciembre de este año. Los dos objetivos siguientes fueron Lautaro Vargas y Diego Armando Díaz, con lo cual se deduce que el club ejecutará la cláusula de compra del futbolista que llegó desde Sportivo Las Parejas. Unión tiene, en este caso de Díaz, la posibilidad de adquirir el 80 por ciento del pase. La decisión de hacer uso de la opción está tomada, el delantero viene progresando en los entrenamientos y hace goles. Por su parte, con Lautaro Vargas se acordó el viernes la extensión del contrato hasta diciembre de 2028.
A propósito de Vargas, la lista de 16 jugadores que dio Placente sembró dudas en cuanto a su convocatoria definitiva para jugar el Mundial de Chile, que para la Argentina dará comienzo el domingo 28 de este mes cuando juegue ante Cuba en Valparaíso (luego se enfrentará, en el mismo estadio, a Australia e Italia). En principio quedarían cinco puestos por cubrir, con varias dudas por la negativa de algunos clubes a ceder sus jugadores (no están obligados a hacerlo), sobre todos los del exterior y con Mastantuono como el principal. El jugador esperará la decisión final de Placente, nadie le ha comunicado nada hasta el momento y estos días serán los decisivos para saber si estará o no en Chile. Por lo pronto, no fue citado para los entrenamientos de la semana que se inicia. Y tampoco el arquero Chávez, aunque en este caso se desprendía que, la de ser desafectado, era una posibilidad concreta. Hace un par de semanas, cuando Placente dio una extensa prelista, los dos estaban convocados.
Vargas viene siendo llamado a las juveniles hace rato. Foto: Matías Pintos
La alternativa de que Boca transfiera a Kevin Zenón al CSKA de Moscú (club en el que está jugando Lionel Verde) se desvaneció cuando el club ruso adquirió el pase de de Henrique Carmo, el volante ofensivo del San Pablo (equipo que dirige Hernán Crespo y en el que lo acompaña, como entrenador de arqueros, el santafesino Gustavo Nepote) en 6 millones de dólares. La oferta inicial del club ruso fue de 7 millones por el 80 por ciento, el doble de lo que Boca erogó cuando lo adquirió a Unión, pero la intención del club de la Ribera era de al menos 10 millones, teniendo en cuenta también que al jugador se le firmó una cláusula de salida por 15 millones de dólares. Unión estaba expectante de esta negociación (también hubo una oferta similar, de 7 millones, del Olympiacos de Grecia), porque posee el 20 por ciento de una futura venta.
Matías Manna es analista de videos del cuerpo técnico de Scaloni, trabajó en Unión y, según dicen, sueña con volver al club en un futuro y hasta ocupando un cargo de relevancia. Ante el pedido de los dirigentes rojiblancos, acercó al club una camiseta oficial de la selección argentina, ni más ni menos que con la firma de Lionel Messi. Esta camiseta fue sorteada en el acto inaugural del torneo de fútbol infantil internacional que organiza el club, que lleva el nombre del recordado Diego Barisone y la mención a los 30 años que cumple la escuelita. Fue uno de los atractivos de la jornada del viernes en el 15 de Abril, que tuvo la presencia del presidente Luis Spahn, de gran parte de la dirigencia y de algunos jugadores del plantel profesional, como fue el caso de Mauricio Martínez, Mateo Del Blanco, Lautaro Vargas y Bruno Pittón.
Los soldados de Madelón estuvieron anoche en el 15 de Abril para despedir el torneo Barisone. Foto: Manuel Fabatía
“Esta edición del torneo infantil es muy especial para nosotros, porque al margen de ser record en cantidad de equipos inscriptos, que son más de 240, y también de chicos que participan, que suman 4.500 aproximadamente, coincide con los 30 años de la escuelita. Unión tiene un movimiento permanente de 1.300 o 1.400 chicos que, entre escuelita y divisiones infantiles y juveniles, practican fútbol y sueñan con llegar alguna vez a pisar el césped del 15 de Abril como jugadores del club”, contó a El Litoral, con mucho orgullo, Carlos Trovetti, ese activo colaborador que tiene Unión en el complejo organigrama del fútbol amateur. También comentaron los organizadores del torneo que, además de ser el homenaje permanente a Diego Barisone, lleva esta vez el nombre por los 30 años de la escuelita de la institución. También los organizadores comentaron a El Litoral que llegaron a la ciudad unos 2.000 visitantes que fueron alojados “en todos los lugares que te imagines, como clubes, hoteles, predio de la Liga y cualquier otro en el que se pueda brindar comodidad a quienes van a permanecer algunos días en la ciudad”. El tiempo acompañó de gran manera, pues todos los días de disputa fueron estupendos desde lo climático.
Respecto de Bruno Pittón, ya está realizando trotes y otros trabajos que van acelerando la recuperación de la rotura de ligamentos cruzados. De todos modos, recién estará en condiciones de realizar la pretemporada para el año que viene y, a partir de allí, evaluar en qué momento se podría dar el retorno del muy buen lateral zurdo que tiene el plantel de Madelón. Recordemos que la lesión se produjo a principios de mayo de este año, por lo que recién va por los cuatro meses y algo más, motivo por el cual habrá que esperar aproximadamente otro tiempo similar para volver a verlo en las canchas. Por el lado de Mauricio Martínez, está muy contento con el nivel que alcanzó en Unión, que tiene una cláusula para adquirir su pase por una cifra que rondaría los 350 mil dólares aproximadamente. El pase pertenece a Rosario Central y el jugador tiene muchos deseos de continuar en Unión.
La última vez que se habían enfrentado Gimnasia y Unión en La Plata, el año pasado, fue la última victoria de Unión como visitante antes de los dos triunfos consecutivos en este torneo, ante Instituto y Racing. Del equipo titular que jugó ese partido, solamente se repiten Mauro Pittón y Lautaro Vargas. Varios de los jugadores que puso el Kily en ese partido de fines de octubre del año pasado, ya no están en el club: Cardozo, Pardo, Torrén, Mosqueira, Rivero, Orsini y Balboa. En ese partido jugaron Corvalán y Bruno Pittón como titulares. Y de los que entraron en el segundo tiempo, permanecen Gamba, Gerometta y Domina, que ahora se entrena con la reserva de Nicolás Vazzoler.
El presidente de Unión, Luis Spahn, fue a ver el encuentro clásico de Copa Santa Fe ante Colón, acompañado de Marcelo Piazza y otros dirigentes. En un momento, Spahn se dirigió al palco en el que se encontraba Víctor Godano para saludarlo y cruzar algunas palabras con el titular rojinegro. Spahn tenía previsto viajar este domingo a La Plata, pero no lo hizo finalmente por un problema de último momento y de fuerza mayor que lo obligó a permanecer en Santa Fe.
La primera vez que Gimnasia y Unión jugaron, en la A, en cancha de Gimnasia fue en 1967. Empataron 0 a 0 en el bosque y Unión, que jugaba su primer año en la máxima categoría, formó ese día con Tremonti; Posenatto y Sauco; Gómez, Cocco y Santamaría; Asencio, Julio César Fernández, el Fantasma Ruiz, Pichón Vitale y Nogara.
La primera victoria de Unión en La Plata, fue en 1979. Ese día le ganó 3 a 1, con dos goles de Pitarch y uno del Turco Alí. El equipo de Volken formó con Biasutto; Hugo López, Mazzoni, Merlo y Bottaniz; Alberto, Telch, Pitarch y Ribeca; Giachello y Alí. Luego entraron Regenhardt y Eduardo Sánchez. Fue en el marco del Metropolitano de ese año, cuando Unión cumplió una muy buena actuación y, al torneo siguiente (el Nacional), jugó la recordada final ante River. Anteriormente, se cita un triunfo de Unión como visitante de Gimnasia en 1969, pero ese partido se jugó en cancha de Racing y formó un parte de un Reclasificatorio en el que Unión y Newell’s clasificaron para una “final” que se jugó el 5 de julio de ese año en el viejo Gasómetro de avenida La Plata y que Unión dio vuelta el resultado (perdía 3 a 0 y lo ganó 4 a 3 en tiempo suplementario). Esa “semifinal” con Gimnasia, Unión la ganó en el cilindro por 3 a 0.
En el 2021, Unión perdió 1 a 0 con Gimnasia en La Plata. Al equipo lo dirigía el Vasco Azconzábal y ese partido se lo recuerda por la rotura de ligamentos cruzados que sufrió Ezequiel Cañete, que hoy sigue integrando el plantel rojiblanco. Cañete había llegado de Boca y era una de las figuras de aquel equipo. En ese partido, el Vasco puso una formación con plena identificación rojiblanca. Moyano; Calderón, Brítez y Corvalán; Vera, Nardoni, Portillo y Cañete; “Pajarito” Juárez, Fernando Márquez y Gastón González fueron los titulares.
Para Leo Madelón, volver a la cancha de Gimnasia es el retorno a un lugar en el que consiguió el objetivo de salvar al club del descenso en aquella final por la permanencia ante Colón, en diciembre de 2023. Madelón fue ratificado al frente del equipo para el 2024, pero en abril dejó la institución luego de una derrota ante Banfield por 2 a 1. “Terminó. Un gran abrazo al hincha de Gimnasia”, fueron las últimas palabras de Leo en la despedida. Madelón dirigió a Gimnasia en 26 partidos, con 11 victorias, 4 empates y 11 derrotas.
