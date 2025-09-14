Fútbol Infantil Internacional

El Diego Barisone en su máxima expresión: una noche inolvidable para los chicos

El desfile de los 4.500 niños y niñas en el estadio 15 de Abril tuvo un momento mágico: las niñas del Club Malvinas Argentina de la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, ganaron, por sorteo, la camiseta de Lionel Messi. "El Barisone es lo más lindo que hay", dijo una de ellas con los ojos brillando de emoción. Miles de personas aplaudieron una fiesta única que volvió a ratificar la magnitud del torneo infantil organizado por Unión de Santa Fe.