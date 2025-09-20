Briatore lo hace oficial: Colapinto o Aron, la lucha por el asiento de Alpine en 2026

Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, ha despejado las dudas sobre quién ocupará el segundo asiento del equipo en la temporada 2026 de Fórmula 1.
En una entrevista exclusiva con The Race, el directivo italiano confirmó que la decisión final se tomará entre el piloto argentino Franco Colapinto y el estonio Paul Aron, actual piloto de pruebas del equipo. Esto confirma que el alemán Mick Schumacher ya no es una opción para el equipo francés.
"Necesito ver una o dos carreras más antes de tomar una decisión", declaró Briatore. El directivo destacó que la elección se basará en el rendimiento reciente de los pilotos en la Fórmula 2. Colapinto ha mostrado un notable aumento en su desempeño en las últimas carreras, además de contar con el apoyo de patrocinadores sudamericanos.
Por su parte, Aron finalizó tercero en el campeonato de Fórmula 2 de 2024 y ya ha participado en tres sesiones de práctica de F1 en 2025: en Silverstone y Hungaroring con Sauber, y en Monza con Alpine.
La noticia de Briatore cierra la última puerta teórica para el regreso de Mick Schumacher a la F1. Después de que su posible fichaje por Cadillac no se concretara, la esperanza estaba puesta en un eventual acuerdo con Alpine. Sin embargo, su tiempo fuera de la máxima categoría ha jugado en su contra.
Ralf Schumacher, tío de Mick, ya había advertido sobre esta situación en una entrevista con t-online.de: "Mick lleva algunos años fuera de la Fórmula 1. Se le está acabando el tiempo. No hay que olvidar que ya hay varios jóvenes de Fórmula 2, como Alex Dunne y Arvid Lindblad, con muchas posibilidades de llegar a la F1 en un futuro cercano. No le será más fácil a Mick".
Briatore no ocultó su frustración por la falta de talentos dominantes en las categorías inferiores. Su búsqueda va más allá de un piloto prometedor; él quiere una superestrella, un talento generacional. Para ilustrar su punto, el directivo se refirió a las leyendas con las que trabajó en el pasado: Michael Schumacher, Fernando Alonso y Lewis Hamilton.
"No veo otra opción que Colapinto y Aron", afirmó Briatore, y agregó que en las fórmulas junior "hay algunos pilotos, pero ninguno de ellos es especial en ningún sentido ni se destaca". El italiano recordó el talento innegable de Michael Schumacher en sus inicios con Sauber y las meteóricas carreras de Lewis Hamilton y Fernando Alonso en la GP2 y la Fórmula 3000.
"¿Ves las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3? Alguien gana una carrera y en la siguiente queda decimocuarto, luego el fin de semana siguiente es tercero y luego duodécimo", señaló Briatore, reflejando la falta de consistencia de los pilotos actuales.
Actualmente, el campeonato de Fórmula 2 está liderado por el italiano Leonardo Fornaroli, seguido por Luke Browning y Richard Verschoor, lo que evidencia una contienda más pareja, sin un claro dominador como lo fueron los grandes campeones de la F1 en sus inicios.
