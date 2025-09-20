Anuncios

Briatore lo hace oficial: Colapinto o Aron, la lucha por el asiento de Alpine en 2026

El director de Alpine, confirmó que el segundo asiento para la F1 2026 se decidirá entre Franco Colapinto y Paul Aron. Mick Schumacher queda fuera de la contienda. Criticó la falta de consistencia de los pilotos jóvenes actuales. La decisión final se basará en el rendimiento reciente en Fórmula 2.