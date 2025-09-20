El muro de Bakú detiene a Colapinto: largará 16° tras un fuerte accidente

El piloto argentino Franco Colapinto no pudo cerrar el sábado como esperaba. Tras un prometedor desempeño en las prácticas, un accidente en la Q1 lo dejó fuera de la clasificación, obligándolo a largar desde el puesto 16 en el Gran Premio de Azerbaiyán.
La carrera se disputará este domingo a partir de las 8 de la mañana (hora de Argentina).
Comienzo prometedor
El día había arrancado de la mejor manera para el oriundo de Pilar. Después de un viernes complicado para todo el equipo Alpine, Colapinto mostró un notable progreso en la FP3, finalizando en la 15ª posición y superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Este resultado generaba optimismo de cara a la clasificación, y la posibilidad de avanzar a la Q2 parecía real.
Accidentes y banderas rojas
La clasificación comenzó con un ritmo irregular. Colapinto marcó micro récords en dos sectores en su primera vuelta rápida, pero su tiempo de 1:44.057 lo dejó lejos de los primeros puestos. La sesión se vio interrumpida por la primera bandera roja debido a un accidente de Alex Albon.
Al regresar a pista, el piloto de Alpine logró mejorar su registro a 1:42.779, lo que lo llevó momentáneamente al décimo lugar del clasificador. Sin embargo, la fortuna no lo acompañaría por mucho tiempo. Poco después, otra bandera roja detuvo la acción por el incidente de Nico Hülkenberg.
Una falla al final
Una vez que la pista se liberó, Colapinto salió con el objetivo de sellar su pase a la siguiente ronda. Pero en su último intento por marcar una vuelta rápida, perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra el muro, dañando gravemente su Alpine A525.
El GP de Azerbaiyán se extenderá hasta 2030
La Fórmula 1 continuará su emocionante paso por las calles de Bakú. El Gran Premio de Azerbaiyán ha firmado una extensión de contrato de cuatro años con la categoría, asegurando su permanencia en el calendario hasta al menos 2030.
Este nuevo acuerdo, que refuerza la relación entre la F1 y los organizadores de la carrera, garantiza que el Gran Premio de Bakú, que cuenta con el apoyo del gobierno local, seguirá siendo una cita fija para los próximos años. El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, elogió la energía de la ciudad y el diseño único del circuito.
"Hay una energía increíble en la ciudad de Bakú y, desde nuestro primer Gran Premio aquí en 2016, la Fórmula 1 ha recibido una cálida bienvenida", declaró Domenicali. "El circuito es único, con secciones técnicas y largas rectas que atraviesan la impresionante costa y el casco histórico, ofreciendo una carrera llena de acción y entretenimiento cada año".
El circuito callejero de Bakú celebra su décimo aniversario en 2026. Debutó en 2016 como el Gran Premio de Europa y desde 2017 se disputa bajo el nombre de Gran Premio de Azerbaiyán, con la única excepción de 2020, cuando la carrera fue cancelada por la pandemia de COVID-19.
El trazado de seis kilómetros es conocido por sus largas rectas y curvas de 90 grados, con un tramo especialmente estrecho que rodea el casco antiguo de Bakú, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El circuito callejero de Bakú celebra su décimo aniversario en 2026. Credito: REUTERS/Lisi Niesner
Su naturaleza impredecible se refleja en las estadísticas: el piloto de Red Bull, Sergio Pérez, es el único que ha logrado repetir victoria en el circuito, mientras que Charles Leclerc de Ferrari ha conseguido cuatro poles consecutivas, pero aún no ha subido a lo más alto del podio.
La renovación del contrato de Bakú también podría tener un impacto positivo en la logística del calendario de la F1. Al mantener la carrera en la región, se abren nuevas posibilidades para conectar con otros eventos, lo que podría beneficiar los planes de revivir el Gran Premio de Turquía en el circuito de Estambul.
