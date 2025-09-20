F1

Positivo inicio de sábado para Colapinto en Bakú: finalizó 15° y le sacó ventaja a Gasly en la FP3

Lando Norris lideró la FP3 del GP de Azerbaiyán, pero el argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación al finalizar 15°. Lo más notable de su desempeño fue la superioridad sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, a quien superó por casi medio segundo.Colapinto mostró una constante mejora durante la sesión, logrando su mejor tiempo con el neumático blando y dejando claro su potencial y adaptación al monoplaza de Alpine.