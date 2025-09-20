Positivo inicio de sábado para Colapinto en Bakú: finalizó 15° y le sacó ventaja a Gasly en la FP3

En el siempre desafiante circuito urbano de Bakú, el piloto argentino Franco Colapinto demostró un desempeño notable al finalizar en la 15ª posición durante la FP3 del Gran Premio de Azerbaiyán.
Lando Norris lideró la FP3 del GP de Azerbaiyán, pero el argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación al finalizar 15°. Lo más notable de su desempeño fue la superioridad sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, a quien superó por casi medio segundo.Colapinto mostró una constante mejora durante la sesión, logrando su mejor tiempo con el neumático blando y dejando claro su potencial y adaptación al monoplaza de Alpine.
A pesar de que Lando Norris, de McLaren, se llevó el mejor tiempo, el rendimiento de Colapinto con su Alpine fue uno de los puntos más alentadores de la jornada, no solo por su posición, sino por la clara ventaja que estableció sobre su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly.
Con un tiempo de 1m42s789, Colapinto se ubicó a 1.566 segundos del líder Norris, una diferencia esperable considerando la competitividad en la cima. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue su capacidad para superar a Gasly por casi medio segundo, un hito significativo que refuerza su adaptación y progreso dentro de la escudería Alpine.
La última práctica libre, que se desarrolló bajo un cielo parcialmente nublado y con temperaturas de 22 grados en el ambiente, fue una sesión de constante mejora para Colapinto. El argentino inició su trabajo con el compuesto duro, registrando tiempos que lo ubicaron en la 13ª posición en un clasificador en constante cambio.
A medida que la sesión avanzaba, Colapinto se fue familiarizando con el circuito, logrando bajar sus tiempos de 1m46s728 a 1m44s352, demostrando su capacidad para exprimir el monoplaza.
Su mejor tiempo, el que lo colocó en la 15ª posición, fue obtenido con el neumático blando, lo que le permitió confirmar el progreso que venía mostrando.
Mientras Colapinto consolidaba su ritmo, su compañero Gasly tuvo un entrenamiento más complicado, con ligeros roces contra el muro y errores que lo llevaron a finalizar en el 19º lugar, solo por delante de Lance Stroll.
La FP3 fue un reflejo de la solidez y el control que Colapinto está ganando en cada salida a pista, mostrando una performance consistente que no solo lo consolida dentro del equipo, sino que también lo pone en la mira para la crucial sesión de clasificación.
La brecha con Gasly, un piloto con vasta experiencia en la Fórmula 1, es un claro indicador del potencial y la velocidad del joven argentino, que continúa dejando su huella en cada oportunidad.
