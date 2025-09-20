Lanús superó a Platense y se metió en la pelea por el Clausura 2025

Lanús se quedó con una valiosa victoria por 2 a 1 frente a Platense, en un duelo disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Con goles de José Canale y Lautaro Acosta, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino alcanzó el cuarto lugar en la zona B, mientras que el equipo de Cristian “Kily” González quedó relegado en la tabla.
El comienzo del partido mostró a un Platense ambicioso. En apenas dos minutos, Ronaldo Martínez exigió al arquero Nahuel Losada con un remate bajo. A los siete, Franco Watson conectó un cabezazo que se fue cerca del arco local.
Lanús golpeó a los 37 minutos: tras una serie de rebotes en el área, José Canale apareció para empujar la pelota al fondo de la red y abrir el marcador. El segundo tanto llegó justo antes del descanso, cuando Alexis Canelo desbordó por derecha y envió un centro preciso para que Lautaro Acosta conectara de cabeza y ampliara la ventaja.
Platense reaccionó tarde
El “Calamar” buscó acercarse en el complemento, aunque careció de eficacia. Ignacio Schor tuvo una oportunidad clara a los 20 minutos, pero su testazo no llevó peligro. El local, por su parte, casi liquida el encuentro con un intento del juvenil Thomas De Martis que salió desviado.
Cuando parecía que el resultado estaba sellado, Ronaldo Martínez ejecutó un tiro libre perfecto en tiempo de descuento. Su disparo pegó en el travesaño y entró, decorando el marcador 2 a 1.
Lanús derrotó a Platense por 2 a 1 por la novena fecha del Clausura.
Platense: Andrés Desabato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
Goles en el primer tiempo: 37m. José Canale (L) y 45m. Lautaro Acosta (L).
Gol en el segundo tiempo: 49m. Ronaldo Martínez (P).
Cambios en el segundo tiempo: 12m. Eduardo Salvio por Lautaro Acosta (L) y Dylan Aquino por Franco Watson (L); 19m. Leonel Picco por Celias Ingenthron (P) y Franco Minerva por Franco Zapiola (P); 21m. Agustín Cardozo por Facundo Sánchez (L); 28m. Maximiliano Rodríguez por Franco Baldassarra (P); 33m. Marcelino Moreno por Alexis Canelo (L) y Thomas De Martis por Walter Bou (L); 37m. Augusto Lotti por Ignacio Schor (P) y Enzo Roldan por Ignacio por Rodrigo Herrera (P).
