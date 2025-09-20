Torneo Clausura 2025

Vélez le ganó a San Martín por 2-1 y se acerca a la punta de la zona B

En la próxima fecha, el equipo de Guillermo Barros Schelotto deberá recibir a Atlético Tucumán, el próximo lunes 29 de septiembre a partir de las 20:00 horas, mientras que los sanjuaninos visitará a Platense, el viernes 26 a las 19:00.