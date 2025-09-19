Riestra venció a Gimnasia y es líder del Grupo B en el Torneo Clausura

Deportivo Riestra consiguió una victoria clave en el estadio Guillermo Laza al imponerse por 1 a 0 frente a Gimnasia La Plata, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El único gol de la tarde lo convirtió Milton Céliz a los ocho minutos del segundo tiempo, suficiente para que el equipo dirigido por Gustavo Benítez se quedara con tres puntos.
El desarrollo del encuentro tuvo un primer tiempo friccionado y con escasas situaciones claras. Gimnasia buscó imponer su juego por las bandas, pero Riestra se mostró ordenado en defensa y apostó a la contra. La emoción llegó en el complemento, donde Céliz aprovechó una pelota en el área tras una asistencia de Antony Alonso para marcar el tanto que terminaría siendo decisivo.
El tramo final, los 43 minutos del segundo tiempo, se produjo un corte de luz en el estadio tras una explosión en la zona de iluminación, lo que obligó a interrumpir el juego durante algunos minutos. Una vez restablecida la energía, el “Lobo” intentó empatar con más empuje que ideas, pero se encontró con la firmeza de la defensa local.
Con este triunfo, Deportivo Riestra escaló al primer lugar en la Zona B con 19 puntos, mientras que Gimnasia quedó en el octavo lugar con solo 9 unidades.
Estadio: Guillermo Laza.
Árbitro: Andrés Merlos.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri; Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Gastón Suso; Pedro Silva Torrejón, Mateo Seoane, Augusto Max; Bautista Merlini; Marcelo Torres, Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.
Gol en el segundo tiempo: 8m. Milton Céliz (DR).
Incidencias en el segundo tiempo: 43m. corte de luz en el estadio Guillermo Laza, el juego se reanudó minutos después.
Cambios en el segundo tiempo: 20m. Panaro por Pintado y Briasco por Seoane (G). 23m. Goitía por Alonso (DR). 30m. Di Biasi por Max y Mamut por Merlini (G). 35m. Randazzo por Barbieri, Benegas por Díaz, Obredor por Herrera (DR). 35m. Merlo por Giampaoli (G). 41m. Stringa por Céliz (DR).
