Liga Profesional

Racing le ganó a Huracán por 2-0 y se acerca a la zona de clasificación en el Torneo Clausura 2025

En la próxima fecha, el equipo dirigido por Gustavo Costas disputará el Clásico de Avellaneda con Independiente, el próximo domingo 28 de septiembre a las 15:15 y como local, mientras que el “Globo” visitará a Independiente Rivadavia, el mismo domingo a las 19:30.