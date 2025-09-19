Colapinto mantiene la calma ante los rumores del futuro en F1

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se ha convertido en un tema recurrente en el paddock, especialmente tras la reciente renovación de su compañero de equipo, Pierre Gasly, con Alpine hasta 2028.
A pesar de la incertidumbre sobre quién ocupará el segundo asiento en 2026, el piloto argentino se muestra imperturbable y enfocado, reiterando que la única manera de asegurar su posición es a través de su rendimiento en la pista.
Durante la jornada previa al Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto abordó las preguntas sobre su situación contractual con una madurez sorprendente para un debutante. "No, los rumores no me afectan", afirmó.
"He escuchado muchos y no los leo demasiado. Es parte del deporte, de la Fórmula 1... los atletas necesitan acostumbrarse a ello". Su respuesta subraya una mentalidad centrada en el presente, rechazando las distracciones externas que podrían perjudicar su concentración.
Consultado directamente sobre sus conversaciones con Flavio Briatore, el jefe de Alpine, el piloto se mantuvo prudente. "La verdad es que no lo sé. No me corresponde a mí decidir", comentó, trasladando la responsabilidad a la cúpula del equipo.
Más allá de los resultados inmediatos, Colapinto expresó su satisfacción con la mejora que ha logrado en su adaptación al coche. "Estoy más contento que antes", confesó. "Estoy trabajando bien con el equipo y cumpliendo casi todos los objetivos personales que me había propuesto".
A pesar de que el A525 ha demostrado ser inconsistente, con un rendimiento que varía considerablemente según el circuito, el argentino se muestra optimista sobre el progreso alcanzado junto a sus ingenieros.
Su enfoque es claro: concentrarse en maximizar lo que puede hacer dentro del coche, creyendo firmemente que "lo demás vendrá" por sí solo si se enfoca en su propio rendimiento. Este enfoque metódico es el que lo ha llevado a la cima del automovilismo y es la clave para su supervivencia en el competitivo mundo de la Fórmula 1.
Bakú ocupa un lugar especial en la memoria de Colapinto, ya que fue allí donde, en 2024, consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1.
En su segunda carrera con Williams, el argentino se recuperó de un fuerte accidente en la práctica para clasificar en la Q3 y terminar octavo en la carrera. "Fue un fin de semana increíble y un recuerdo maravilloso", rememoró.
Sin embargo, Colapinto es realista y sabe que repetir esa hazaña con Alpine será un desafío. "Conocemos las limitaciones del coche de este año", advirtió.
A pesar de las dificultades, el equipo está trabajando arduamente para encontrar soluciones y Colapinto confía en que, con un paquete de mejoras y su experiencia previa en la pista, podrán dar lo mejor de sí en una carrera que es conocida por ser impredecible y llena de oportunidades.
