Colapinto terminó 19° en la primera prueba en Azerbaiyán, pero arriba de Gasly

El argentino Franco Colapinto finalizó este viernes a primera hora de la mañana en la 19° colocación durante la primera prueba del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1.
El piloto argentino de Alpine comenzó a rodar en el circuito callejero de Bakú.
El piloto de la escudería francesa Alpine comenzó a rodar en el circuito callejero de Bakú y pudo complacerse mínimamente con posicionarse por encima de su compañero francés Pierre Gasly.
Colapinto finalizó con un tiempo de 1:45.299, 2.595 por encima de la mejor marca de la prueba. Gasly fue 0.119 más lento.
Los primeros tres puestos quedaron en manos del británico Lando Norris de McLaren, el australiano Oscar Piastri de McLaren y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari.
Viernes 19 de septiembre
Sábado 20 de septiembre
Domingo 21 de septiembre
El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
