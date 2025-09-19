#HOY:

Colapinto terminó 19° en la primera prueba en Azerbaiyán, pero arriba de Gasly

El piloto argentino de Alpine comenzó a rodar en el circuito callejero de Bakú.

Los Alpine siguen con las mismas complicaciones de la temporada. Crédito: Alpine
 9:53
Por: 

El argentino Franco Colapinto finalizó este viernes a primera hora de la mañana en la 19° colocación durante la primera prueba del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1.

Mirá tambiénLa Fórmula 1 confirma los seis circuitos que tendrán carreras Sprint en 2026

El piloto de la escudería francesa Alpine comenzó a rodar en el circuito callejero de Bakú y pudo complacerse mínimamente con posicionarse por encima de su compañero francés Pierre Gasly.

Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - September 19, 2025 General view during practice REUTERS/Anton VaganovPostales del circuito callejero de Bakú. Crédito: REUTERS/Anton Vaganov

Colapinto finalizó con un tiempo de 1:45.299, 2.595 por encima de la mejor marca de la prueba. Gasly fue 0.119 más lento.

Los primeros tres puestos quedaron en manos del británico Lando Norris de McLaren, el australiano Oscar Piastri de McLaren y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari.

Lando Norris este viernes. Crédito: REUTERS/Lisi Niesner

Cómo sigue el Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 2: 09:00hs

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 05:30hs
  • Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 08:00hs

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - September 18, 2025 Alpine's Franco Colapinto ahead of Azerbaijan Grand Prix REUTERS/Leonhard FoegerFranco Colapinto en Bakú. Crédito: REUTERS/Leonhard Foeger

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

