La Fórmula 1 confirma los seis circuitos que tendrán carreras Sprint en 2026

El presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, destacó el valor de este formato: "El F1 Sprint ha seguido creciendo en popularidad desde 2021. Con cuatro sesiones competitivas en lugar de dos, estos eventos ofrecen más acción para nuestros aficionados, lo que impulsa una mayor asistencia y audiencia".

Silverstone será uno de los circuitos donde se correrá una de las Sprint de 2026. Credito: REUTERS/Andrew Boyers
La Fórmula 1 ha desvelado las seis sedes que acogerán el formato de carrera sprint para la temporada 2026. La lista incluye Silverstone y Zandvoort como grandes novedades, en un calendario que busca diversificar el espectáculo de los sábados y elevar la audiencia.

Nuevos y Viejos Protagonistas en el Formato Sprint

Tres de los seis circuitos debutarán con este formato en 2026: Gran Premio de Canadá (Montreal): Se suma al calendario sprint, moviéndose a una nueva fecha a finales de mayo.

Gran Premio de Singapur: Por primera vez, el circuito de Marina Bay albergará una carrera corta. Gran Premio de los Países Bajos (Zandvoort): Será el escenario de una carrera sprint en lo que se perfila como su última participación en el calendario, ya que los organizadores han decidido no renovar el contrato que expira ese año.

Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone): El icónico circuito, que fue sede de la primera sprint en 2021, volverá a acoger este formato.

Estas cuatro sedes reemplazan a las de Bélgica, Austin, Brasil y Qatar que tuvieron sprints este año. Por su parte, China y Miami mantendrán sus posiciones, consolidándose como pilares de este formato.

Una apuesta que sigue creciendo

La F1 ha justificado la decisión de mantener el formato sprint con datos contundentes: los fines de semana con carreras cortas en 2024 registraron un incremento promedio del 10% en la audiencia televisiva en comparación con los fines de semana de gran premio convencionales. Este éxito ha impulsado conversaciones para aumentar el número de sprints en el futuro, con propuestas para llegar a unas diez carreras a partir de 2027.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, coincidió en la visión, señalando que "el formato sprint se ha convertido en una parte cada vez más emocionante del campeonato, ofreciendo carreras de alta intensidad y entretenimiento adicional".

Un formato en constante evolución

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 7, 2025 Red Bull's Max Verstappen celebrates on the podium with the trophy after winning the Italian Grand Prix REUTERS/Jakub Porzycki TPX IMAGES OF THE DAYEl piloto más exitoso de la era sprint es Max Verstappen, con 12 victorias en 20 carreras disputadas hasta la fecha.

Desde su introducción en 2021, el formato sprint ha sufrido varias modificaciones. En 2021: Se introdujo con una clasificación los viernes que definía la parrilla para la sprint del sábado, y el resultado de la sprint establecía la parrilla para el gran premio del domingo.

Para 2023: El formato se hizo independiente, con una clasificación y la carrera sprint los sábados. El número de eventos se duplicó a seis y se extendió la puntuación a los ocho primeros clasificados. Este año el formato actual separa por completo el gran premio y la sprint. Los viernes se llevan a cabo los entrenamientos y la clasificación para la carrera corta, y los sábados se corre la sprint por la mañana, seguida de la clasificación para el gran premio por la tarde.

Calendario Sprint de la F1 2026

GP de China: 13-15 de marzo, Circuito Internacional de Shanghái

GP de Miami: 1-3 de mayo, Autódromo de Miami

GP de Canadá: 22-24 de mayo, Circuito Gilles Villeneuve

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio, Silverstone

GP de los Países Bajos: 21-23 de agosto, Zandvoort

GP de Singapur: 9-11 de octubre, Circuito de Marina Bay

