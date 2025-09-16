Anuncio oficial

La Fórmula 1 confirma los seis circuitos que tendrán carreras Sprint en 2026

El presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, destacó el valor de este formato: "El F1 Sprint ha seguido creciendo en popularidad desde 2021. Con cuatro sesiones competitivas en lugar de dos, estos eventos ofrecen más acción para nuestros aficionados, lo que impulsa una mayor asistencia y audiencia".