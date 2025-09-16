#HOY:

Racing y Vélez se cruzan por Copa Libertadores: cómo verlo y cuáles serían las formaciones

El partido de ida del duelo entre argentinos se disputa este martes por la noche.

Académicos y fortineros vuelven a cruzarse.
 11:52

Vélez Sarsfield recibe a Racing Club este martes 16 de septiembre, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025.

El encuentro se juega en el estadio José Amalfitani desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

Mirá tambiénUnión y sus tres victorias al hilo de visitante: tercera vez en este siglo

Se trata sin dudas de un partidazo entre equipos argentinos, cuyo ganador podría posicionarse como candidato. Los de Guillermo Barros Schelotto eliminaron sin mayores inconvenientes a Fortaleza, mientras que los de Gustavo Costas hicieron lo propio pero de forma agónica a Peñarol.

El conjunto argentino que se meta en semifinales, se enfrentará con el vencedor de Flamengo y Estudiantes.

Mirá tambiénScaloni sobre el último partido de Messi: “Merece volver a jugar en Buenos Aires”

Probables formaciones de Vélez vs Racing por Copa Libertadores

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Vélez vs Racing

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Flox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

