Se definieron los cruces en el Torneo Federal A

Se disputó la última fecha de la segunda etapa del Federal A, y quedaron definidas las llaves de las siguientes fases del certamen.
Atlético de Rafaela se medirá ante Olimpo de Bahía Blanca en los cuartos de final del certamen. En octubre, 9 de Julio enfrentará a Germinal de Rawson y Sportivo Las Parejas espera rival por la próxima etapa de la reválida por el segundo ascenso. Ben Hur se despidió de la categoría al vencer a Gimnasia de Entre Ríos. En la Primera C, Argentino de Rosario cayó ante Cañuelas.
En esta última jornada, Atlético de Rafaela cayó 1 a 0 ante Sarmiento de La Banda en calidad de visitante. La Crema ya se encontraba clasificado a la siguiente etapa del certamen, por lo que el pasaje en la búsqueda por el primer ascenso no corría peligro.
Los dirigidos por Iván Juárez cayeron por la mínima diferencia debido a un gol de Rodrigo Herrera en el comienzo del partido. La mala noticia para los rafaelinos fue la expulsión de Facundo Soloa sobre el final del encuentro.
De esta forma, los albiceleste quedaron segundos por diferencia de gol, con 16 puntos al igual que el líder Sportivo Belgrano de San Francisco.
Este fin de semana, Atlético visitará a Olimpo en Bahía Blanca por el partido de ida de los cuartos de final. La revancha tendrá lugar en octubre en Rafaela, y los santafesinos contarán con ventaja deportiva en caso de empate global. Quien gane este cruce se medirá en semifinales contra Sportivo Belgrano o Deportivo Rincón de Neuquén.
Por su parte, 9 de Julio de Rafaela venció a Douglas Haig de Pergamino 2 a 1 en el Coloso Germán Soltermam. El elenco de Marcelo Varela se puso al frente en el marcador sobre el final del primer tiempo con un gol de Enzo Abondetto. Al minuto del complemento, nuevamente Abondetto se encargó de estirar la ventaja para el León. El Fogonero descontó a los 33 minutos de dicho período por intermedio de Joaquín Petino.
De esta forma, “El 9” quedó 6to. en la zona con 10 unidades, pero no pudo clasificarse a la Copa Argentina.
Ahora el equipo juliense jugará la segunda etapa de la reválida ante Germinal de Rawson. La ida se disputará el primer fin de semana de octubre en la Patagonia, mientras que la revancha tendrá lugar en la Perla del Oeste Santafesino.
En tanto, Sportivo Las Parejas también jugará por el segundo ascenso, ante un rival a confirmar que saldrá de entre los perdedores de los cuartos de final de los cruces por el primer ascenso.
Sportivo derrotó este domingo a Boca Unidos de Corrientes y aseguró así su lugar en la siguiente etapa del certamen. Los de Maximiliano Barbero derrotaron al elenco correntino 1 a 0 como visitante gracias a un gol de Thomas Olivieri en el primer tiempo.
El Lobo de Las Parejas quedó en el 4to. lugar de la zona reválida B con 16 unidades.
Por último, Ben Hur de Rafaela, con su descenso ya consumado, se despidió de la categoría con una victoria 2 a 0 contra Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay este domingo en el Néstor Zenklusen.
Los goles del equipo rafaelino llegaron rápidamente, a los 4 y 8 minutos de juego, por intermedio de Enzo Fernández y David Quinteros respectivamente. El equipo estuvo dirigido por Luis Medrano, luego de la salida de Adrián Gorostidi.
La BH jugará la próxima temporada del Torneo Regional Federal Amateur, donde podrá volver a pelear por un lugar en el Federal A.
Por la fecha 26 del campeonato de la Primera C, Argentino de Rosario finalizó la etapa regular con una derrota 4 a 0 ante Cañuelas este lunes por la tarde en condición de visitante. De todas formas, el Salaíto ya tenía asegurado su lugar en el reducido y finalizó cuarto en la tabla del grupo B.
El equipo rojiblanco se impuso gracias a los dobletes de Jeremías Heidenreich y de Agustín Tomás Scelzi. Todos los tantos llegaron en el complemento.
Argentino jugará los play off por el segundo ascenso contra Deportivo Español, Claypole o Leandro N. Alem. Esto se debe a que el grupo A se definirá este martes por la tarde. Central Córdoba jugará contra Defensores de Cambaceres como local, con el tercer puesto asegurado y con chances de quedar segundo.
