Resumen de Ascenso

Se definieron los cruces en el Torneo Federal A

Atlético de Rafaela se medirá ante Olimpo de Bahía Blanca en los cuartos de final del certamen. En octubre, 9 de Julio enfrentará a Germinal de Rawson y Sportivo Las Parejas espera rival por la próxima etapa de la reválida por el segundo ascenso. Ben Hur se despidió de la categoría al vencer a Gimnasia de Entre Ríos. En la Primera C, Argentino de Rosario cayó ante Cañuelas.