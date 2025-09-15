Santa Fe generó casi $500 millones en turismo con la Noche de los Museos y JADAR 2025

La ciudad de Santa Fe cerró un fin de semana intenso marcado por la Noche de los Museos y los JADAR 2025, con una alta afluencia de visitantes y un impacto económico significativo. Los organizadores destacaron el trabajo conjunto entre la municipalidad, las instituciones privadas y los organismos provinciales, que permitió consolidar a la ciudad como un destino turístico y cultural.
En este marco, Rosario Alemán, secretaria de Producción y Empleo, resaltó la magnitud de la convocatoria y la coordinación detrás del evento: “Santa Fe en un fin de semana común tuvo un altísimo impacto turístico… pasaron por la ciudad 130.000 personas que seguramente vuelvan”. Además, detalló la inversión generada: “Se contabilizó una inversión de 490 millones de pesos en la ciudad”.
La Noche de los Museos también duplicó la cantidad de instituciones y espacios abiertos respecto a 2023, según Luciana Ceresola, secretaria de Cultura: “Hemos aumentado casi 20 instituciones más con respecto a 2024 y hemos duplicado la cantidad de instituciones y espacios abiertos con respecto al 2023”.
Más de 85 instituciones participaron de La Noche de los Museos. Crédito: Matías Pintos.
Entre las actividades más concurridas estuvieron la Manzana Jesuítica, el Templo Masónico y el desfile cívico-militar nocturno, así como charlas y recorridos patrimoniales que destacaron la historia de la ciudad.
Ceresola agregó que el trabajo previo permitió la participación de barrios y escuelas: “Con el minibus, trajimos a chicos de diferentes barrios del norte de la ciudad que no conocían el teatro, pudieron disfrutar del elenco estable de títeres y de una obra. Más de 60.000 personas redescubrieron Santa Fe, su historia, su legado, su papel en la formación del Estado Argentino y en la cultura”.
Continuidad y la frecuencia de los eventos
A su turno, Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad, señaló la importancia de planificar futuros encuentros culturales y turísticos: “El debate está si hacer dos veces al año o hacerlo viernes y sábado, hay que debatir es si es un semestre y otra el segundo semestre o si en un fin de semana, porque mucha gente se quedó con ganas de visitar muchos más lugares de los que visitó”.
El intendente destacó la colaboración entre el sector público y privado y la amplitud de la propuesta: “Todos los privados, todas las instituciones… esto realmente lo hacemos en conjunto”, afirmando que la ciudad seguirá buscando superar cada fin de semana en términos de organización y afluencia de visitantes.
En el marco de los JADAR 2025, la ciudad recibió a 18 provincias con atletas, técnicos, dirigentes y familiares. Carlos Marzo, subsecretario de Deportes, subrayó la magnitud del evento: “Lo mejor del deporte nacional estuvo acá en la ciudad de Santa Fe… lo que sucedió en esta semana, junto a todas las actividades y eventos, fue soñado”.
Los JADAR 2025 recibieron a 18 provincias con atletas, técnicos y familiares. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Marzo destacó la calidad de la organización y la logística: “No había un lugar en todo Santa Fe que no estuviera funcionando a la perfección… gente que había venido y no conocía la ciudad se fue fascinada porque encontraron en la Laguna Setúbal y en toda esta organización un lugar más en el país donde pueden traer muchísimos campeonatos nacionales”.
Finalmente, el subsecretario también destacó la visita del presidente del Comité Olímpico Argentino y su evaluación positiva. La realización de actividades convencionales y adaptadas de forma conjunta marcó un precedente histórico y consolidó a Santa Fe como un centro deportivo y turístico de referencia.
