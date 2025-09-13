El presidente del Comité Olímpico en la Laguna Setúbal

Mario Moccia: “Santa Fe va a la vanguardia de lo que es la gestión del deporte en la Argentina”

El presidente del Comité Olímpico Argentino y vicepresidente de ODESUR, Mario Moccia, visitó la capital santafesina en el marco de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. Acompañado por autoridades locales, destacó la organización, la infraestructura en marcha y el protagonismo de Santa Fe de cara a los ODESUR 2026.