El presidente del Comité Olímpico en la Laguna Setúbal
Mario Moccia: “Santa Fe va a la vanguardia de lo que es la gestión del deporte en la Argentina”
El presidente del Comité Olímpico Argentino y vicepresidente de ODESUR, Mario Moccia, visitó la capital santafesina en el marco de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. Acompañado por autoridades locales, destacó la organización, la infraestructura en marcha y el protagonismo de Santa Fe de cara a los ODESUR 2026.
Mario Moccia recorriendo la Costanera Este junto al intendente Juan Pablo Poletti. El presidente del COA siguió de cerca las competencias de triatlón y canotaje en la Setúbal.
El máximo referente dirigencial que tiene el COA visitó la capital provincial en la cuarta jornada de actividades por los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. Siguió de cerca las competencias de triatlón y canotaje y compartió una recorrida por las obras que se llevan adelante con vistas al certamen sudamericano del 2026. “Santa Fe tiene todas las condiciones para brillar en estos JADAR y en los ODESUR del año que viene”, aseguró.
Balance positivo de los JADAR
Haciendo un balance de su paso por la ciudad de Santa Fe, Mario Moccia comenzó diciendo que “es un placer enorme estar acá, quiero agradecer al intendente Poletti, a Carlos Marzo y a todo su equipo porque la organización es excelente. Estoy realmente deslumbrado, no había estado nunca de este lado de la Laguna y considero que tienen todas las condiciones para brillar no solo en estos JADAR que son estos primeros juegos argentinos de alto rendimiento que nosotros hemos creado pensando en nuestros mejores atletas, que puedan competir representando a sus provincias y a la vez ir preparándose para lo que van a ser los Juegos Sudamericanos 2026 en las tres sedes y que va a tener estos deportes justamente compitiendo en esta sede más otros que se van a ir agregando”.
Autoridades provinciales y nacionales recorrieron las obras en marcha para los ODESUR 2026.
En este marco, y consultado sobre la realidad que han mostrado hasta el momento estos JADAR en el plano deportivo, el presidente del COA comentó: “Por lo que pude charlar con los presidentes de las federaciones entiendo que hay un muy buen nivel en la competencia. Los atletas que aquí están participando son sin dudas los mejores del ranking de cada disciplina y eso se nota. Me ha tocado ver las finales por ejemplo del beach volley y fue muy bueno el nivel de los partidos, lo mismo sucede con el patinaje, con el remo, está comenzando el atletismo y así con las diferentes disciplinas. A su vez sucede que aparecen talentos que no los tenían vistos de diferentes provincias que se han destacado en estos JADAR y un poco de eso se trata, de darle visibilidad a las 24 provincias que están compitiendo en Santa Fe, en Rosario y en Rafaela en más de 50 disciplinas que encuentran un escenario donde poder mostrarse, competir y proyectarse y ese es el objetivo central en estas competencias”.
La importancia de articular federaciones y provincias
En otro tramo de la charla con los medios locales presentes, Moccia explicó: “Nosotros como Comité Olímpico Argentino estamos interesados en darle a nuestros atletas el encuadre que necesitan los deportistas de alto rendimiento dentro de la esfera de la competencia. A su vez esos deportistas vienen de otros torneos masivos que son los que se desarrollan a nivel local en los clubes, en los barrios y en los juegos provinciales. El deporte es un proceso que lleva su tiempo, no nacen los deportistas compitiendo en el máximo nivel y por eso creo que es fundamental esto para articular el trabajo de las federaciones con las provincias, a su vez con los municipios, y de esa manera darle las mejores condiciones a nuestros deportistas para surgir, desarrollarse y llegar al más alto nivel”.
Los JADAR reúnen a atletas de las 24 provincias en más de 50 disciplinas.
Infraestructura y legado para los ODESUR 2026
Más adelante, y al ser consultado por la preparación que viene desarrollando la ciudad de Santa Fe con el objetivo de ser una de las sedes de la competencia sudamericana del 2026, Moccia indicó: “Estoy al tanto de los avances que viene teniendo Santa Fe en materia de infraestructura pensando en los ODESUR del año que viene. Soy parte del comité organizador así que entendemos que lo que viene va a ser muy importante porque va a dejar un legado para la ciudad, para la provincia en cuanto a que la infraestructura que se utiliza en los Juegos sirva después para eventos internacionales que se puedan desarrollar en esta ciudad. Si no tiene la infraestructura uno no puede aspirar a realizar determinados eventos, no puede salir de competencias de cierto nivel, y Santa Fe ahora va a disponer de esos espacios como para poder recibir torneos de otra escala”.
Santa Fe, a la vanguardia en gestión deportiva
En otra parte de la charla, y en referencia al lugar estratégico que nuestra provincia ocupa hoy en cuanto al desarrollo del deporte, el máximo referente del Comité Olímpico Argentino respondió con contundencia: “Estamos muy bien, hay un gran trabajo del intendente, de Carlos y de todo el equipo al igual que sucede en Rosario y en Rafaela. No hay dudas de que la provincia de Santa Fe hoy va a la vanguardia de lo que es la gestión deportiva en la Argentina porque hay un compromiso político que va de la mano con un compromiso institucional y eso es lo que permite lograr grandes cosas. Tenemos que trabajar de la mano y potenciarnos, entendiendo que sin ese compromiso no se pueden realizar los Juegos. La realidad es que si no hay una decisión política de acompañar las instituciones no pueden absorber los costos necesarios para hacer lo que se está haciendo. En Santa Fe se están haciendo obras que van a impactar en la realidad general de una ciudad y eso necesita y modifica la acción de un gobierno. El deporte es un instrumento estratégico para una gestión de gobierno, hay quien lo ve y hay quienes no lo ven y nosotros tenemos que tratar de avanzar dentro de esa realidad tratando de hacer lo mejor cada día”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.