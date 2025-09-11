Micaela Maslein llegó del Mundial en Italia y se presentó en los Jadar 2025
La entrerriana es entrenadora de la selección argentina femenina de canotaje, pero no deja de estar activa como atleta. Maslein volvió a meterse en una pista en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, compitió en el K1 200 metros y consiguió el pase directo a la final.
Micaela Maslein remando durante las semifinales de K1 200 metros en Laguna Setúbal.
Este jueves, el canotaje llegó a la Laguna Setúbal para desplegar todas sus pruebas en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025. Durante las primeras horas de la mañana se disputaron las series y semifinales de las categorías K1 en 1000, 500 y 200 metros. La subsede Santa Fe tuvo atletas de gran nivel como Micaela Maslein, de la provincia de Entre Ríos, quien también se desempeña como entrenadora de la selección argentina femenina de canotaje.
La entrerriana logró un puesto destacado en su regata y se metió directo a la final de la categoría K1 200 metros, la cual se correrá a las 15.
Maslein no solo entrena a sus alumnas, sino que también se dio el gusto de compartir la competencia. En esta edición le tocó enfrentarse a una de sus propias atletas, Candelaria Sequeira. “Fue extraño, me puso tensa antes de largar porque me dijo que no le vaya a ganar”, contó entre risas. “Este año no pude competir en K1 porque, como soy entrenadora, tenía que verlas trabajar, pero aproveché los Jadar porque siempre me mantengo remando. Vine a representar a mi provincia y me gusta, es divertido”, sostuvo.
Micaela Maslein tras clasificarse a la final de K1 200 metros.
Preparación y acompañamiento
Sobre la preparación, Maslein explicó cómo divide su rol entre su propio entrenamiento y el acompañamiento al equipo. “Nosotros estuvimos entrenando todo el año para competir en el Mundial de Canotaje, que fue hace dos semanas en Milán. Ellas tuvieron buenos resultados, ahora están un poco más descansadas, pero quedaba este evento y había que seguir remando. Yo no había podido entrenar tanto porque estaba con ellas de gira, pero estos últimos días entrené para no llegar tan mal”, relató.
Lo que viene
En cuanto a la agenda deportiva, la entrenadora adelantó el cierre del calendario anual y lo que se viene para sus dirigidas: “Con Jadar cerramos nuestro año de competiciones. Las chicas tienen un poco de vacaciones, cada una descansa en su casa y dentro de poco volvemos a concentrar para el año que viene. En diciembre tienen un selectivo nacional para volver a conformar el equipo”, cerró.
