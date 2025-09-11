Canotaje de élite en la Setúbal

Micaela Maslein llegó del Mundial en Italia y se presentó en los Jadar 2025

La entrerriana es entrenadora de la selección argentina femenina de canotaje, pero no deja de estar activa como atleta. Maslein volvió a meterse en una pista en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, compitió en el K1 200 metros y consiguió el pase directo a la final.