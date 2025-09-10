Jadar 2025

Poletti: “Santa Fe, la cordial ciudad de los grandes eventos, una ciudad que los quiere abrazar”

En la segunda jornada de los Jadar 2025, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, dialogó en exclusiva con El Litoral. Visiblemente emocionado, se mostró orgulloso y comprometido con el equipo de trabajo que lleva adelante la organización de este evento.