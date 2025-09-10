Poletti: “Santa Fe, la cordial ciudad de los grandes eventos, una ciudad que los quiere abrazar”

La competencia, que tiene como epicentro la Laguna Setúbal de la Costanera Este, vive intensas jornadas con seis pruebas de remo, en las que sobresalieron atletas de la provincia y de la ciudad.
En la segunda jornada de los Jadar 2025, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, dialogó en exclusiva con El Litoral. Visiblemente emocionado, se mostró orgulloso y comprometido con el equipo de trabajo que lleva adelante la organización de este evento.
El miércoles comenzó con fuertes ráfagas de viento que obligaron a reprogramar algunos horarios, aunque finalmente las pruebas pudieron realizarse con normalidad. A primera hora se llevó a cabo además la ceremonia de premiación y el reconocimiento a los deportistas que compitieron en la jornada del martes.
“Trabajo en equipo para que los atletas solo se ocupen de competir”.
Consultado por sus sensaciones, Juan Pablo Poletti aseguró, “como amante del deporte me siento muy emocionado, orgulloso y, sobre todo, comprometido con este gran equipo de trabajo que encabeza Carlos Marzo. Hemos logrado articular el esfuerzo de casi 15 direcciones del municipio, en conjunto con la gente de Rosario, la provincia de Santa Fe, la Secretaría de Deportes y la Municipalidad de Rafaela. Eso es trabajo en equipo: unir voluntades para que la competencia de alto rendimiento se desarrolle de la mejor manera. Lo importante es que el deportista llegue y solo tenga que ocuparse de competir y dar lo mejor de sí, mientras que nosotros estamos a la altura para que disfruten su estadía en nuestra ciudad”.
El intendente remarcó también el impacto que este tipo de eventos tiene para la ciudad, “muchos de estos deportistas no conocían Santa Fe y, a través del deporte, tuvieron la oportunidad de hacerlo. Ojalá se lleven la mejor imagen, que se vayan felices y que, en un futuro, vuelvan como turistas. Además, tenemos el desafío de lograr que una fecha de remo quede fija en el calendario de nuestra ciudad, porque contamos con un marco espectacular: la doble tribuna, el Puente Colgante y una pista que puede extenderse a 2000 metros”.
Poletti destacó la belleza de la ciudad y anticipó lo que viene, “Santa Fe está hermosa. Se nos aproxima una primavera calurosa y ojalá podamos disfrutar de la playa y de los espacios verdes, para que todos los santafesinos podamos venir a matear y compartir distintas actividades”.
Desde la organización de los Jadar se impulsa la participación en remo, canotaje y triatlón, además de competencias paralímpicas, con atletas que se presentan con prótesis o diferentes tipos de discapacidad. “La realidad es que hemos construido una propuesta deportiva que abraza la inclusión, donde nadie queda afuera. Por eso invitamos a todos a que se acerquen, acompañen y alienten a nuestros deportistas”, concluyó Poletti.
