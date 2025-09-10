Un paseíto por los JADAR 2025, donde los músculos reman fuerte sobre una Setúbal en su mayor esplendor
Además de la disciplina de remo, habrá canotaje y triatlón, entre otras disciplinas de alto rendimiento. La Costanera Este se convirtió no sólo en un lugar de deporte de primer nivel: hay recreación, baile y un sol que invita a visitar el evento.
Al llegar a la Costanera Este, el ingreso a los Juegos JADAR 2025 ya arranca bien, de entrada. En el stand de turismo de la Municipalidad local, integrantes del seleccionado de remo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires están bailando el “Bombón Asesino”, el clásico de Los Palmeras, arengados por el micrófono de un locutor.
Los pasos de los porteños son medio “toscos” -nadie supera al swing de un santafesino de ley bailando la cumbia de estas tierras-, pero la buena onda se respira y las risas, en medio de un descanso, contagian.
Fue por la tarde; había un entrenamiento de remo sobre la Laguna Setúbal que parece estar, como perfecta anfitriona, en una magnificencia que no se veía desde hace mucho, con tantas bajantes y tan prolongadas, sobre todo en épocas de pandemia. El Puente Colgante supervisa todo desde allá, imponente.
Entonces, la playa. Allí hay unas gentes tomando sol, otras paseando, casi todas con el mate en mano. El solcito de las cinco de la tarde, que ya empieza a preanunciar la llegada de la primavera, es una invitación a la comunidad local a conocer este evento deportivo de alto rendimiento que posicionó a la ciudad de Santa Fe a escala nacional, incluso regional.
Más allá suena algo de música electrónica y reggaetón. Hay adolescentes practicando de forma recreativa vóley. A lo lejos, casi en el extremo Norte de la Costanera, se ven hermosos veleros blancos.
El remo, como la vida
Y más acá, hay un sector cerrado donde se preparan los palistas, es decir, los remeros, con sus músculos fornidos, casi hipertrofiados de tanto entrenar. Algunos son muy jóvenes: chicos de 15 años. Charlan, tratan de perfeccionar en sus performances: se los ve muy comprometidos.
Esta disciplina es como una metáfora de la vida. Los palistas reman porque han elegido, por vocación o pasión, a ese deporte de alto rendimiento; lo hacen pensando siempre en seguir, en salir adelante cuando las cosas no van bien, en superarse. En la vida, la gente común hace más o menos lo mismo, con las cuentas, el alquiler, el costo de vida: “reman”.
Primero, impactan visualmente las embarcaciones para realizar remo. Hay para un palista (que tienen 8 metros de largo), para dos (12 metros) y para cuatro (16-17 metros de largo). El peso va de los 12 kilos hasta los 22 kilos.
Pablo Orsaria es entrenador en el Tigre Club y entrenador de remo de la provincia de Buenos Aires. Le explica a El Litoral cómo es el entrenamiento de un palista. “A este nivel, los chicos entrenan todos los días, de lunes a domingos; algunos doble turno”.
En promedio son 10 u 11 sesiones semanales de entrenamiento. ¿Cuánto dura cada sesión? De dos horas y dos horas y media. Pero si un deportista hace doble turno, termina entrenando unas cinco horas. Esfuerzo al máximo: “Hablamos de pibes que están en un nivel de selección”, aclara el coach.
La alimentación es central. “No tanto por la musculación, sino para recuperarse y para no perder peso. La mayoría de los chicos están acompañados por una nutricionista y una kinesióloga”, subraya. Las edades de los deportistas van desde los 15 hasta los 30 años.
“Sorprendido por la organización”
-¿Cómo ve el JADAR 2025 que se realiza en este espejo de agua tan caro para el sentimiento de los santafesinos, la organización y los niveles de competencia?, consultó El Litoral al entrenador.
-Estoy sorprendido y agradecido por el nivel de organización, para lo que es una regata de remo. A nivel argentino, puedo decir que nunca tenemos este nivel organizativo: de tener acreditaciones, un puesto con frutas, puestos con agua, postas médicas, baños, etcétera. Deberían ser así todas las regatas del año en el país.
Y la Laguna, qué decir… Es hermosa. Es una pista que se usa poco, y la verdad habría que darle más participación a nivel nacional. Esta pista (por la Setúbal) no tiene una fecha anual en el calendario: sería bueno que sea considerada. Hay muchas cosas por mejorar, pero la verdad que este evento está muy bien -cerró Orsaria.
En los próximos días vendrán otras disciplinas, siempre en la laguna. Pero esas serán otras historias a contar.
Sobre el evento
Con epicentro en la ciudad de Rosario, del 9 hasta el 14 de septiembre se realizan los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino. El evento reúne a más de 3.000 atletas de las 24 provincias del país, que participan en más de 50 disciplinas.
La ciudad capital es una de las subsedes de los juegos. El escenario es la laguna Setúbal. Allí, tienen lugar disciplinas como remo, remo paralímpico, canotaje, paracanotaje y aguas abiertas. También se disputan las pruebas de triatlón y paratriatlón en sus aguas y en la Costanera santafesina.
