Ciudad de Santa Fe

Un paseíto por los JADAR 2025, donde los músculos reman fuerte sobre una Setúbal en su mayor esplendor

Además de la disciplina de remo, habrá canotaje y triatlón, entre otras disciplinas de alto rendimiento. La Costanera Este se convirtió no sólo en un lugar de deporte de primer nivel: hay recreación, baile y un sol que invita a visitar el evento.