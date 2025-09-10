Jadar 2025: se reprograman las competencias de la segunda jornada para la siesta

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento se instalaron en la Laguna Setúbal y llenaron de color y emoción las playas de la ciudad de Santa Fe. Tras una primera jornada de competiciones intensas, las condiciones climáticas obligaron a realizar una modificación en el cronograma de este miércoles.
En fotos: los JADAR 2025 desde el drone de El Litoral
Debido a las intensas ráfagas de viento, los jueces decidieron aplazar las 7 competencias de remo que estaban previstas para las primeras horas de la mañana. Las pruebas finalmente comenzarán al mediodía, momento en que se prevé una disminución del viento.
En fotos: los JADAR 2025 desde el drone de El Litoral
Qué categorías compiten este miércoles en Jadar
El remo sigue copando las aguas de la Laguna Setúbal y en esta segunda jornada de competencias tendrá 7 regatas. Las mismas son:
Este cambio de horario debido a las condiciones climáticas es una oportunidad para aprovechar la siesta santafesina e ir a la Costanera a ver las competencias.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.