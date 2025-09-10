#HOY:

Una oportunidad para ir a ver las competencias

Jadar 2025: se reprograman las competencias de la segunda jornada para la siesta

Debido a las condiciones climáticas adversas para llevar a cabo las pruebas de remo, el cronograma de regatas sufrió un retraso. La primera regata de este miércoles se larga a las 12 horas.

En fotos: los JADAR 2025 desde el drone de El Litoral
 14:30
Por: 

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento se instalaron en la Laguna Setúbal y llenaron de color y emoción las playas de la ciudad de Santa Fe. Tras una primera jornada de competiciones intensas, las condiciones climáticas obligaron a realizar una modificación en el cronograma de este miércoles.

En fotos: los JADAR 2025 desde el drone de El Litoral

Debido a las intensas ráfagas de viento, los jueces decidieron aplazar las 7 competencias de remo que estaban previstas para las primeras horas de la mañana. Las pruebas finalmente comenzarán al mediodía, momento en que se prevé una disminución del viento.

En fotos: los JADAR 2025 desde el drone de El Litoral

Qué categorías compiten este miércoles en Jadar

El remo sigue copando las aguas de la Laguna Setúbal y en esta segunda jornada de competencias tendrá 7 regatas. Las mismas son:

Single Masculino Senior

Dos Sin Femenino Senior

Doble Par Masculino Peso Ligero

Dos Sin Masculino Senior

Doble Par Femenino Peso Ligero

Single Femenino Senior

Cuádruple Par Masculino Senior

Fotos: JADAR 2025

Entrenamientos

Luego de estas competiciones, se abrirá paso a los entrenamientos de canotaje.

Este cambio de horario debido a las condiciones climáticas es una oportunidad para aprovechar la siesta santafesina e ir a la Costanera a ver las competencias.

