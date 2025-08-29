Alto rendimiento

Cómo se prepara la ciudad de Santa Fe para los Juegos JADAR 2025, con la Setúbal como escenario emblema

La capital será subsede de un evento en el que participarán 3 mil atletas. En la laguna, las disciplinas serán remo, remo paralímpico, canotaje, paracanotaje y aguas abiertas. El municipio ya adquiere todos los insumos necesarios.