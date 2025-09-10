Jadar Rosario 2025: todo el resumen de los deportes que pusieron primera
El primer día de actividad mostró competencias en Rosario pero también en Santa Fe capital. Este miércoles 10 llega el día 2.
Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario 2025. Creditos: Guillermo Buelga.
Este martes 9 de septiembre se iniciaron oficialmente los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025. Once de las 55 disciplinas que son parte de la competencia hicieron su debut y ya se pueden conocer los resultados en la web oficial de los Juegos.
Las disciplinas que pusieron primera fueron: Ajedrez; Bádminton; Gimnasia Artística; Remo; Para Tenis de Mesa;Patinaje Artístico; Tenis de Mesa;Tiro con Arco; Voleibol; y Voleibol Playa.
El Ajedrez entregó la primera medalla de los juegos en la especialidad IRT Blitz Femenino donde se consagró María José Campos (Buenos Aires). Segundo puesto: Anna Laura Scarsi (CABA) y tercero Karen Nerina Gaite (Salta).
Un evento que reúne deporte, cultura y unión en un mismo espacio. Creditos: Guillermo Buelga.
En la categoría IRT Blitz Masculino el campeón fue Roberto Servat (Santa Fe). Segundo quedó Augusto Medina (Tucumán) y tercero Pablo Acosta (Salta). La acción sigue el miércoles en el Museo de la Ciudad.
El Bádminton comenzó con sus fases clasificatorias en Cruce Alberdi. La acción sigue miércoles y jueves.
Primeros partidos de Voleibol Playa en el Arena La Rural. Creditos: Guillermo Buelga.
Mientras que la Gimnasia Artística en Club Provincial (Estadio Salvador Bonilla) vivió su primera jornada de competencia en ambas ramas por equipos y All Around. Miércoles desde las 13 se vivirán las finales.
En la Laguna Setúbal de ciudad de Santa Fe, se disputaron seis finales de Remo. CABA se llevó cuatro regatas y Santa Fe se quedó con las dos restantes. El miércoles cierra la actividad con más finales.
El Tenis de Mesa y el Para Tenis de Mesa vivieron su primera jornada de ronda de grupos. En seis mesas en simultáneo comenzó la acción que se extenderá hasta el jueves.
Una ciudad que late al ritmo del deporte con escenarios vibrantes. Creditos: Guillermo Buelga.
Tras la primera jornada de Patinaje Artístico se disputaron cuatro especialidades en el Patinódromo Municipal. Se destacaron: Micaela Belén Lopetegui (Buenos Aires) en Libre Senior WS Damas, Camila Belén Tello (Misiones) en Danza Senior WS Damas; Juan Segundo Rodríguez (Buenos Aires) en Libre Senior WS Caballeros; y Facundo Javier Nieva Biza (Catamarca) en Danza Senior WS Caballeros.
En Tiro con Arco en el Hipódromo de Rosario, en la categoría Recurvo equipos mixto, el olímpico Damián Jajarabilla junto a Saravia González (Buenos Aires) se consagraron campeones de la categoría. Segundos la dupla santafesina Alma Pueyo López y Lucas Aranda.
La energía del inicio de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario. Creditos: Guillermo Buelga.
Buenos Aires se consagró en Compuesto equipos mixto (González Guillermina y Carreras Julio).
El Voleibol y su especialidad de playa iniciaron fases de grupo de ambas categorías. La acción se extenderá en Club Náutico hasta el viernes en el indoor y el Playa finalizará el jueves en el Arena La Rural.
Primeros partidos de Voleibol Playa en el Arena La Rural. Creditos: Guillermo Buelga.
Lo que se viene el miércoles
Este miércoles la acción comenzará a las 8 con la apertura del Fan Fest. Y se extenderá hasta las 22.30 con el Voleibol.
Jóvenes atletas de todo el país compartiendo el espíritu deportivo. Creditos: Guillermo Buelga.
Los deportes que tendrán acción: Ajedrez, Bádminton, Balonmano, Béisbol 5, Boxeo, Gimnasia Artística, Golf, Hockey, Judo y Para Judo, Patinaje Artístico, Pelota, Pentatlón Moderno, Remo y Para Remo, Squash, Tenis de mesa y ParaTenis de mesa, Tenis, Tiro con arco, Tiro deportivo y Para Tiro deportivo, Voleibol playa y Voleibol.
