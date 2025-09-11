El canotaje santafesino vive un momento de orgullo. En el marco del evento Jadar, desarrollado en la Laguna Setúbal como preparatorio para los Juegos Sudamericanos 2026, Rubén Rézola, uno de los máximos exponentes del deporte náutico argentino, confirmó su retorno al entrenamiento de alto rendimiento.
“Para mí es un honor que seamos escenario de deportes náuticos. Siempre se luchó para que este deporte tenga visibilidad, y hoy los chicos, los deportistas, toda la ciudad está hablando de las competencias en la Laguna”, expresó Rézola, emocionado durante su participación en la jornada.
Rézola, quien también trabaja en su taller mecánico, contó que desde hace unas tres semanas retomó la rutina de entrenamiento con el objetivo de volver a competir. “Estoy feliz de estar acá, de que esto sirva como prueba de cara a los Juegos ODESUR del año que viene, y también para ajustar temas técnicos como la pista o el clima”, señaló.
Rubén Rézola: “Es un honor que Santa Fe sea escenario de los deportes náuticos”. Foto: Guillermo Di Salvatore
Sobre la competencia de 1000 metros, el santafesino explicó que “con viento y corriente a favor, los tiempos pueden acercarse a los 3 minutos 30 segundos, aunque las olas complican. Lo clave es tener una buena salida y mantener un deslizamiento efectivo durante toda la regata”.
En diálogo con El Litoral, el campeón panamericano insistió en que el canotaje “ya no es un deporte desconocido en Santa Fe”, y que el Jadar es muestra de una comunidad creciente y apasionada.
Con un entorno natural como escenario y figuras como Rézola liderando el camino, Santa Fe reafirma su lugar como cuna del canotaje argentino. Su regreso es, además, una inspiración para nuevas generaciones de atletas.
