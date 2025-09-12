Se corrieron 6 finales individuales

El canotaje fue la gran estrella de la tercera jornada de los Juegos Jadar 2025 en la ciudad de Santa Fe

El escenario natural de la costanera este de la capital provincial recibió las competencias de C1 y K1 tanto en la rama femenina como en la masculina. Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos fueron las delegaciones más exitosas. Mañana comienza el triatlón.