Fórmula 1

Así es el circuito urbano de Bakú, donde Colapinto sumó sus primeros puntos en 2024

El argentino se prepara para volver al GP donde más ganó confianza y se consolidó como uno de los mayores talentos de la máxima categoría de automovilismo. Acá está toda la información de cara a otro emocionante fin de semana de Fórmula 1.