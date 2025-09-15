Alpine prueba a Alex Dunne, pero el futuro de Franco Colapinto no corre riesgo

Alpine está en pleno proceso de reestructuración para la Fórmula 1 2026 y la ingeniería de Mercedes promete un motor de primer nivel. En ese contexto, el nombre de Alex Dunne comenzó a sonar con fuerza. El irlandés de 19 años, miembro del programa de desarrollo de McLaren, podría ser invitado a una prueba privada para medir su rendimiento.
Según publicaron Motor.es y L’Auto-Journal, el test se haría con un coche de temporadas anteriores, avalado por la FIA, y serviría para compararlo con otros pilotos del equipo, entre ellos Paul Aron. McLaren, que tiene aseguradas sus butacas con Lando Norris y Oscar Piastri hasta 2028, vería con buenos ojos ceder al joven para que sume experiencia.
Colapinto no corre riesgo
En el paddock, sin embargo, nadie duda de que el asiento de Franco Colapinto no está en juego. El argentino está completando una temporada difícil en 2025, pero su continuidad es prioridad para Alpine, que busca darle un entorno competitivo y convertirlo en bandera del proyecto 2026.
Alex Dunne, nacido en Offaly, es considerado uno de los talentos más brillantes de su generación. Ganó el Campeonato Británico de F4 en 2022, fue subcampeón de GB3 en 2023 y este año lidera la Fórmula 2 con Rodin Motorsports. Su actuación en la FP1 del GP de Austria —donde quedó cuarto con el auto de Lando Norris— lo puso en el radar de todos.
La historia de Alpine para el año próximo pasa por darle estabilidad a su plantel de pilotos. Todo indica que Colapinto será confirmado como titular en las próximas semanas, lo que lo convertirá en el primer argentino desde Gastón Mazzacane en tener contrato asegurado para una temporada completa.
El propio Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería, ha insistido en mantener la apuesta por el argentino. La prueba de Dunne apunta más a evaluar futuros proyectos que a reemplazar a Colapinto, que se prepara para cerrar 2025 con la mira puesta en un 2026 donde Alpine promete dar un salto de calidad.
