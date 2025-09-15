Fórmula 1

Colapinto: horarios para el GP de Azerbaiyán y dónde verlo

El GP de Azerbaiyán de F1 2025 llega a Bakú del 19 al 21 de septiembre. Lando Norris y Oscar Piastri lideran el campeonato en una pelea de McLaren por el título. Por su parte, el argentino Franco Colapinto busca sumar puntos en el circuito donde debutó. La carrera mantiene su formato tradicional.