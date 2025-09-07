Fórmula 1

Colapinto padeció en Monza: Alpine no respondió y terminó 17°

Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en Monza. El piloto argentino de Alpine había largado 17° y cerró detrás de su compañero Pierre Gasly. Max Verstappen dominó de principio a fin y ganó la carrera.