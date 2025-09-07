#HOY:

Colapinto padeció en Monza: Alpine no respondió y terminó 17°

Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en Monza. El piloto argentino de Alpine había largado 17° y cerró detrás de su compañero Pierre Gasly. Max Verstappen dominó de principio a fin y ganó la carrera.

Franco Colapinto sufrió calambres y terminó 17° en Monza. Foto: Reuters
 15:08
Por: 

El Gran Premio de Italia fue una pesadilla para Franco Colapinto, que volvió a quedar lejos de los puntos. En el Autódromo Nacional de Monza, el argentino no tuvo ritmo con su Alpine, sufrió problemas físicos y terminó 17°, justo detrás de su compañero Pierre Gasly.

Largada sin sorpresas

El bonaerense partió desde la 17ª plaza tras la confirmación de la grilla. Pese a las altas temperaturas en pista, Colapinto optó por neumáticos medios, pero no pudo avanzar en los primeros giros. En cambio, perdió posiciones en la largada y quedó en el fondo del pelotón.

Con el correr de las vueltas, el argentino solo escaló gracias a las detenciones de otros pilotos. Llegó a ubicarse 12°, aunque un error en la chicane lo dejó vulnerable. Gasly aprovechó la maniobra para superarlo y poco después Colapinto cayó nuevamente al fondo tras ingresar a boxes.

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 6, 2025 Alpine's Franco Colapinto during qualifying REUTERS/Jakub PorzyckiEl argentino de Alpine volvió a quedar detrás de Pierre Gasly. Foto: Reuters

Carrera lineal y problemas físicos

En la vuelta 35 pasó por los pits para cambiar compuestos medios por duros, pero volvió último. Con los neumáticos nuevos mejoró su ritmo, aunque nunca logró acercarse al grupo de adelante. En plena transmisión radial, Colapinto incluso reconoció sufrir calambres, lo que graficó lo difícil que fue para él la exigencia física en Monza.

Sobre el final, el argentino levantó el pie para dejar pasar a Gasly, luego de la polémica entre ambos en Zandvoort. Con ese gesto, cruzó la bandera a cuadros en el puesto 17, completando una de sus carreras más difíciles en la categoría.

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 7, 2025 Red Bull's Max Verstappen celebrates winning the Italian Grand Prix REUTERS/Jakub PorzyckiMax Verstappen ganó con autoridad y logró su tercer triunfo en el GP de Italia. Foto: Reuters

Verstappen, sin rivales en el Templo de la Velocidad

La victoria fue para Max Verstappen, que dominó de punta a punta y sumó su tercer triunfo en Monza tras los conseguidos en 2022 y 2023. Lo escoltaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que siguen al frente del campeonato.

Para Colapinto, la estadística marca que sigue sin puntos en el Mundial de Pilotos, mientras que Alpine no logra salir del fondo de la grilla. La próxima cita será en Bakú, Azerbaiyán, el 19 de septiembre, donde intentará cortar la racha.

Clasificación final del GP de Italia 2025

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren) +19.207

Oscar Piastri (McLaren) +21.351

Charles Leclerc (Ferrari) +25.624

George Russell (Mercedes) +32.881

Lewis Hamilton (Ferrari) +37.449

Alex Albon (Williams) +50.537

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +58.484

Kimi Antonelli (Mercedes) +59.762

Isack Hadjar (Racing Bulls) +63.891

Carlos Sainz (Williams) +64.469

Oliver Bearman (Haas) +79.288

Yuki Tsunoda (Red Bull) +80.701

Liam Lawson (Racing Bulls) +82.351

Esteban Ocon (Haas) +1v

Pierre Gasly (Alpine) +1v

Franco Colapinto (Alpine) +1v

Lance Stroll (Aston Martin) +1v

Fernando Alonso (Aston Martin) Ab.

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Ab.

