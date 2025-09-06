Declaraciones a medios europeos

Briatore destaca el presente de Colapinto: "Tenemos cuatro o cinco carreras para juzgar"

El jefe de Alpine elogió el progreso de Franco Colapinto en la F1. Tras un inicio difícil, el piloto argentino se ha mostrado "más consistente, sin errores" en las últimas carreras. Su futuro como piloto titular podría definirse en las próximas cuatro o cinco competencias.