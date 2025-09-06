Briatore destaca el presente de Colapinto: "Tenemos cuatro o cinco carreras para juzgar"

El jefe del equipo Alpine, Flavio Briatore, destacó el progreso de Franco Colapinto en las últimas carreras de Fórmula 1 y dejó entrever que su futuro como piloto titular de la escudería se definirá pronto, posiblemente en las próximas semanas.
El jefe de Alpine elogió el progreso de Franco Colapinto en la F1. Tras un inicio difícil, el piloto argentino se ha mostrado "más consistente, sin errores" en las últimas carreras. Su futuro como piloto titular podría definirse en las próximas cuatro o cinco competencias.
El jefe del equipo Alpine, Flavio Briatore, destacó el progreso de Franco Colapinto en las últimas carreras de Fórmula 1 y dejó entrever que su futuro como piloto titular de la escudería se definirá pronto, posiblemente en las próximas semanas.
Con la reciente confirmación de que Pierre Gasly continuará con Alpine al menos hasta la temporada 2028, la atención se centra ahora en quién ocupará el segundo asiento del equipo.
Colapinto, que tiene un contrato a largo plazo con la escudería, ha ganado protagonismo desde que reemplazó a Jack Doohan como piloto titular en el Gran Premio de Emilia Romagna.
En una entrevista con Sky Sports F1 en el marco del Gran Premio de Italia en Monza, Briatore habló sobre el desempeño del joven piloto argentino. "Por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo", afirmó el italiano.
Briatore reconoció que el inicio de Colapinto en la temporada fue difícil, algo común en los pilotos novatos. "Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos jóvenes", explicó.
Sin embargo, enfatizó la evolución positiva que ha tenido el piloto de 22 años. "Ahora en las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores", aseguró.
Sobre la decisión del segundo piloto para 2026, Briatore señaló que no se ha tomado una decisión definitiva, pero puso a Colapinto como uno de los principales candidatos.
"Quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver", concluyó, dejando en claro que el desempeño del argentino en las próximas competencias será clave para asegurar su lugar en el equipo a largo plazo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.