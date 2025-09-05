#HOY:

Colapinto, último en la FP2 de Monza, apuntó al calor: “Se sobrecalientan mucho las gomas”

El piloto argentino de Alpine sufrió en la segunda práctica libre del GP de Italia. Dijo que el auto mostró inestabilidad y falta de balance. Este sábado tendrá revancha en la FP3 y la clasificación.

Franco Colapinto finalizó último en la FP2 de Monza y cuestionó el rendimiento del auto. Foto: Reuters
 23:28
Por: 

Franco Colapinto inició con dificultades su participación en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1. El argentino, que solo disputó la segunda práctica libre ya que en la primera se subió el estonio Paul Aron, terminó en la última posición y dejó en claro que las condiciones climáticas jugaron un papel clave.

Problemas con el calor

“Viene mal, se sobrecalientan mucho las gomas. Estamos un poco lejos y hay que entender por qué. Tenemos tan poco grip atrás que complica el balance”, señaló Colapinto al terminar la jornada.

El bonaerense agregó que la inestabilidad del auto sorprendió al equipo: “Sabíamos que iba a ser difícil por las rectas, pero no esperábamos tanta inestabilidad”.

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 5, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Jennifer LorenziniAlpine afrontó un viernes con problemas de grip y sobrecalentamiento de neumáticos. Foto: Reuters

El argentino explicó que en la FP2 rodaron con más combustible para simular ritmo de carrera, lo que también afectó la performance.

“El auto no se sentía bien, pero hay para mejorar en un par de curvas. Tranquilo para mañana, aunque falta mucho”, comentó. Este sábado tendrá revancha con la tercera práctica libre a las 7.30 (hora argentina) y la clasificación desde las 11.

Formula One F1 - Dutch Grand Prix - Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands - August 30, 2025 Alpine's Franco Colapinto during qualifying REUTERS/Piroschka Van De Wouw El argentino tendrá revancha este sábado en la FP3 y en la clasificación del GP de Italia. Foto: Reuters

Balance complicado en Alpine

Colapinto reconoció que Alpine debe trabajar en varias áreas: “Nos cuesta mucho en las rectas, el balance no es bueno y falta bastante. El viernes suele ser así, pero necesitamos encontrar el camino”.

El argentino subrayó que, pese a las dificultades, el equipo buscará soluciones rápidas para llegar con mejores sensaciones a la clasificación y a la carrera del domingo.

