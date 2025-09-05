Fórmula 1

Colapinto, último en la FP2 de Monza, apuntó al calor: “Se sobrecalientan mucho las gomas”

El piloto argentino de Alpine sufrió en la segunda práctica libre del GP de Italia. Dijo que el auto mostró inestabilidad y falta de balance. Este sábado tendrá revancha en la FP3 y la clasificación.