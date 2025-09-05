Colapinto, último en la FP2 de Monza, apuntó al calor: “Se sobrecalientan mucho las gomas”

Franco Colapinto inició con dificultades su participación en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1. El argentino, que solo disputó la segunda práctica libre ya que en la primera se subió el estonio Paul Aron, terminó en la última posición y dejó en claro que las condiciones climáticas jugaron un papel clave.
Problemas con el calor
“Viene mal, se sobrecalientan mucho las gomas. Estamos un poco lejos y hay que entender por qué. Tenemos tan poco grip atrás que complica el balance”, señaló Colapinto al terminar la jornada.
El bonaerense agregó que la inestabilidad del auto sorprendió al equipo: “Sabíamos que iba a ser difícil por las rectas, pero no esperábamos tanta inestabilidad”.
Alpine afrontó un viernes con problemas de grip y sobrecalentamiento de neumáticos. Foto: Reuters
El argentino explicó que en la FP2 rodaron con más combustible para simular ritmo de carrera, lo que también afectó la performance.
“El auto no se sentía bien, pero hay para mejorar en un par de curvas. Tranquilo para mañana, aunque falta mucho”, comentó. Este sábado tendrá revancha con la tercera práctica libre a las 7.30 (hora argentina) y la clasificación desde las 11.
El argentino tendrá revancha este sábado en la FP3 y en la clasificación del GP de Italia. Foto: Reuters
Balance complicado en Alpine
Colapinto reconoció que Alpine debe trabajar en varias áreas: “Nos cuesta mucho en las rectas, el balance no es bueno y falta bastante. El viernes suele ser así, pero necesitamos encontrar el camino”.
El argentino subrayó que, pese a las dificultades, el equipo buscará soluciones rápidas para llegar con mejores sensaciones a la clasificación y a la carrera del domingo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.