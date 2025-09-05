Fórmula 1

"Tuvimos la conversación que necesitábamos": Gasly y Colapinto aclaran el incidente de Zandvoort

Colapinto y Gasly se reconcilian tras la polémica vivida en la carrera del pasado fin de semana en Países Bajos. El argentino se frustró al no sumar puntos por un incidente con su compañero. Gasly afirma que "todo está claro" y que el incidente se manejó según lo acordado. Ambos pilotos buscarán sumar en Monza.