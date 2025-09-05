"Tuvimos la conversación que necesitábamos": Gasly y Colapinto aclaran el incidente de Zandvoort
Colapinto y Gasly se reconcilian tras la polémica vivida en la carrera del pasado fin de semana en Países Bajos. El argentino se frustró al no sumar puntos por un incidente con su compañero. Gasly afirma que "todo está claro" y que el incidente se manejó según lo acordado. Ambos pilotos buscarán sumar en Monza.
Alpine busca dar vuelta la página y concentrarse en el Gran Premio de Italia. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
La tensión en Alpine parece haberse disipado. Tras la polémica surgida en el Gran Premio de Países Bajos, donde el argentino Franco Colapinto se mostró frustrado por un incidente con su compañero de equipo Pierre Gasly, ambos pilotos confirmaron en Monza que la situación ya fue resuelta.
El contexto de la controversia
Durante la carrera en el circuito de Zandvoort, Colapinto, que había parado por tercera vez para montar neumáticos blandos nuevos, se encontraba en la recta final de la carrera con un ritmo de carrera superior al de Gasly, quien rodaba con neumáticos duros muy desgastados.
El joven piloto se encontró detrás del francés y tardó casi una vuelta completa en poder adelantarlo, a pesar de que Gasly había recibido la orden de dejar pasar a su compañero.
Ese tiempo perdido resultó crucial, ya que Colapinto no logró alcanzar a Esteban Ocon para pelear por el último punto en juego. Finalmente, terminó 11° a apenas cuatro décimas del piloto de Haas.
La frustración de Colapinto fue evidente después de la carrera, al declarar: "Creo que nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros".
Las declaraciones de los protagonistas
Este jueves, en el circuito de Monza, Gasly fue consultado por el incidente y confirmó que hubo una conversación con su compañero.
"Sí, lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro", señaló el francés. "Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera. Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos".
Gasly defendió su actuación, asegurando que se ciñó a las directrices previas al evento: "Se discutió antes de la carrera. Y, como dije, se respetó. En ambas ocasiones creo que tuvimos dos intercambios, y en ambos casos se hizo tal como se había acordado previamente".
Por su parte, Colapinto también se refirió al tema y optó por mirar hacia adelante. "Creo que fue un muy buen fin de semana. En general, estuve muy contento con cómo fue todo", comentó el argentino. "Creo que todo está muy claro. Intercambiamos posiciones y todo estuvo bien con eso. Estuvimos muy cerca de los puntos y fue un poco una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto".
Con las declaraciones de ambos pilotos, el equipo Alpine busca dar vuelta la página y concentrarse en el Gran Premio de Italia, donde esperan sumar sus primeros puntos de la temporada.
