Paul Aron, reemplazo de Colapinto, protagonizó un trompo en Monza con el Alpine
El piloto estonio rodó en la primera sesión de pruebas. Desde la segunda, el equipo volverá a la normalidad con el argentino.
Paul Aron, el estonio piloto de pruebas de Alpine.
14:03
El piloto estonio Paul Aron, quien reemplazó al argentino Franco Colapinto en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia debido a la obligación de cederle el monoplaza a un rookie en al menos dos sesiones al año, asustó a todos al protagonizar un trompo en el Autódromo Nacional de Monza.
Aron, quien buscaba aprovechar la oportunidad para demostrar que está a la altura de la categoría, pisó el pasto antes de su entrada a la curva cuatro y esto provocó que realizara un trompo, aunque no tuvo mayores consecuencias.
El estonio no pudo redondear una buena actuación. Desde la sesión de pruebas 2, el argentino Colapinto regresará a la segunda butaca de la escudería francesa en Monza.
Así quedó la grilla tras la primera sesión de pruebas.
El británico Lewis Hamilton (Ferrari) registró la mejor vuelta en la práctica libre 1, con un tiempo de 1:20,117, mientras que en la segunda posición terminó su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.
Lewis Hamilton durante la prueba de este viernes. Crédito: REUTERS/Jennifer Lorenzini
Aron finalizó en la última posición a 2,036 segundos del líder. Su compañero, el francés Pierre Gasly, se ubicó 18° a1,536 segundos del primero.
Cómo sigue el calendario del fin de semana
Viernes 7 de septiembre
Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 8 de septiembre
Práctica Libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia
El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
