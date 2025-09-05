A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia y cómo verlo

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, luego de magros resultados, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, que inicia con las prácticas libres.
Los autos comenzarán a rodar oficialmente este viernes desde las 8:30 en el Autodromo Nacional de Monza.
La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Nacional de Monza. El argentino no correrá en la primera sesión de pruebas, siendo reemplazado por el piloto estonio Paul Aron. El pilarense recién rodará en la segunda sesión de la jornada.
Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.
En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.
El GP de Italia inicia este viernes desde las 8.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.
Viernes 7 de septiembre
Sábado 8 de septiembre
Domingo 9 de septiembre
El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
