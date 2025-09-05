#HOY:

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia y cómo verlo

Los autos comenzarán a rodar oficialmente este viernes desde las 8:30 en el Autodromo Nacional de Monza.

Franco Colapinto en Monza. Crédito: Alpine
 10:17

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, luego de magros resultados, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, que inicia con las prácticas libres.

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Nacional de Monza. El argentino no correrá en la primera sesión de pruebas, siendo reemplazado por el piloto estonio Paul Aron. El pilarense recién rodará en la segunda sesión de la jornada.

El estonio Paul Aron. Crédito: AlpineEl estonio Paul Aron. Crédito: Alpine

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Italia

El GP de Italia inicia este viernes desde las 8.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.

Viernes 7 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 8:30
  • Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 7:30
  • Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

  • Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

