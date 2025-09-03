Ferrari desata la locura en Milán: Leclerc y Hamilton, ovacionados por miles de fanáticos antes del GP de Italia
Los pilotos de la Scuderia vivieron un baño de masas en la Piazza del Duomo a días del Gran Premio de Monza. Pese a la mala temporada, los hinchas mostraron un apoyo incondicional y empujan a sus ídolos en la cita más especial del calendario.
Hamilton, sorprendido, grabó con su celular el fervor del público ferrarista en Milán.
Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron protagonistas este miércoles de una jornada inolvidable en Milán. Frente a la catedral del Duomo, miles de tifosi se acercaron para alentar a los pilotos de Ferrari en la previa del GP de Italia de la Fórmula 1. Una marea roja que no entiende de resultados acompañó a la Scuderia en un momento difícil de la temporada.
Hamilton, sorprendido, grabó con su celular los cánticos y gestos de los fanáticos. “Ver a toda esta gente acelera el corazón”, dijo el británico, que arrastra un duro inicio con Ferrari. Leclerc, ídolo local, también agradeció el cariño: “No hay dos sin tres. Será difícil, pero no imposible ganar en Monza”.
Los hinchas hicieron olvidar, al menos por unas horas, la mala campaña del equipo. La plaza fue escenario de banderas, cánticos y un fervor que recuerda que Ferrari es más que un equipo: es un símbolo nacional.
Leclerc agradeció el cariño de los hinchas y recordó que ya ganó en Monza en dos ocasiones.
Energía para Monza
Hamilton llega con cinco puestos de penalización en la grilla y la necesidad de reencontrarse tras el accidente en Zandvoort. El coche rojo presentará un paquete de baja carga aerodinámica que ilusiona a los tifosi con dar pelea frente a los McLaren, favoritos de la fecha.
Leclerc, que ya ganó en Monza en 2019 y 2024, sueña con repetir. Los 350 mil espectadores que llenarán el circuito esperan otro milagro. Para ambos pilotos, el aliento en Milán fue un respiro y una señal de que Ferrari nunca está solo.
Miles de tifosi colmaron la Piazza del Duomo para alentar a Ferrari en la previa del GP de Italia.
Más que un equipo
“Ganar con otros equipos es especial, pero no hay nada como Ferrari”, expresó Hamilton ante una ovación que lo emocionó. El británico encontró en los tifosi una razón para empezar de nuevo y dejar atrás un año complejo.
Leclerc, en tanto, asumió el compromiso de representar a esa pasión única que convierte cada cita en Italia en un acontecimiento popular. Monza, el templo de la velocidad, será la prueba definitiva para comprobar si el apoyo puede convertirse en impulso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.