Fórmula 1

Ferrari desata la locura en Milán: Leclerc y Hamilton, ovacionados por miles de fanáticos antes del GP de Italia

Los pilotos de la Scuderia vivieron un baño de masas en la Piazza del Duomo a días del Gran Premio de Monza. Pese a la mala temporada, los hinchas mostraron un apoyo incondicional y empujan a sus ídolos en la cita más especial del calendario.