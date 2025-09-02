Alpine llamó a la calma: mensaje a los hinchas de Colapinto y Gasly para frenar la hostilidad en redes
La escudería francesa difundió un código de convivencia digital en el que reclama respeto hacia pilotos, mecánicos y aficionados. La iniciativa surge en medio de un clima enrarecido en redes sociales, a días de la próxima carrera de Franco Colapinto en Monza.
La escudería busca frenar el clima hostil en las redes sociales. Foto: Reuters
Alpine decidió marcar un límite en sus canales oficiales. En un comunicado, el equipo pidió a los seguidores que los mensajes hacia Franco Colapinto, Pierre Gasly y el resto de la estructura mantengan un tono respetuoso. La advertencia llega tras varias semanas en las que los cruces virtuales se volvieron habituales.
Un decálogo contra la violencia digital
El código publicado por Alpine invita a los fanáticos a cuidar su lenguaje, evitar insultos y no compartir información privada. También remarca la importancia de no dar visibilidad a cuentas que violen estas pautas y, en cambio, reportarlas. La intención es clara: crear una comunidad segura y positiva en torno a la escudería.
Alpine publicó un código de conducta para sus aficionados. Foto: Alpine
“Queremos que nuestras redes sean un espacio donde prime el respeto, la diversidad y la pasión por la Fórmula 1”, explica el mensaje, que además alienta a interactuar con publicaciones siempre que se mantenga el espíritu constructivo.
Colapinto regresa a un circuito especial
La recomendación de Alpine aparece en la previa de un fin de semana esperado por los fanáticos argentinos. Franco Colapinto volverá a correr en el mítico Autódromo de Monza, donde debutó en la Fórmula 1 en 2024 con Williams.
Colapinto volverá a competir en Monza el 7 de septiembre. Foto: Reuters
Esta vez lo hará con Alpine, en busca de sus primeros puntos en la máxima categoría. La actividad se abrirá el viernes 5 de septiembre con las prácticas libres, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 7.
El equipo francés quiere que la energía de sus seguidores se concentre en la pista, en el aliento a sus pilotos, y no en discusiones estériles que terminan empañando la pasión por el deporte.
