Fórmula 1

Alpine llamó a la calma: mensaje a los hinchas de Colapinto y Gasly para frenar la hostilidad en redes

La escudería francesa difundió un código de convivencia digital en el que reclama respeto hacia pilotos, mecánicos y aficionados. La iniciativa surge en medio de un clima enrarecido en redes sociales, a días de la próxima carrera de Franco Colapinto en Monza.