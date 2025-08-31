Colapinto arañó los puntos en Países Bajos y le apuntó a Gasly: “Faltó trabajo en equipo”

Un domingo con bronca, pero con señales claras de crecimiento. Franco Colapinto rozó su primer punto en la corriente temporada Fórmula 1 con un sólido 11º puesto en el Gran Premio de Países Bajos, tras largar 16°. El joven de Pilar mostró ritmo, estrategia y personalidad, pero terminó molesto con Pierre Gasly, su compañero en Alpine, por bloquearlo en el relanzamiento final cuando el argentino venía con neumáticos blandos nuevos.
Colapinto tuvo una buena largada y escaló hasta el 14° lugar, superando a Gabriel Bortoleto (Sauber) y a Gasly en la vuelta 5. El equipo le pidió que devolviera la posición en la vuelta 16, lo que cumplió sin quejas, a pesar de que venía con mejor ritmo. Luego, una parada anticipada para poner neumáticos duros lo dejó 19°, pero la suerte pareció alinearse con el ingreso del safety car tras el accidente de Lewis Hamilton.
Con el accidente de Hamilton (Ferrari), los múltiples roces —como el de Antonelli a Leclerc— y el abandono de Lando Norris cuando peleaba por la punta, Colapinto logró mantenerse competitivo. En la vuelta 54 volvió a entrar a boxes para montar medios, y en el último reinicio apostó todo: puso blandos nuevos y ganó varias posiciones, llegando a estar rueda a rueda con Esteban Ocon (Haas), quien finalmente cerró el Top 10.
Gasly, el obstáculo final
Según Colapinto, Gasly lo bloqueó en el momento decisivo de la carrera: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Estuvimos mal en no haberlo hecho”. En la maniobra final, Gasly no le cedió el lugar al argentino, que estaba mejor posicionado y con neumáticos más frescos.
Piastri ganó y Hadjar sorprendió
En lo más alto del podio, Oscar Piastri (McLaren) se llevó su séptima victoria del año, seguido por Max Verstappen (Red Bull) ante su público y por Isaac Hadjar (Racing Bulls), que completó el podio con una gran actuación.
Palabras de Colapinto
“Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, más cómodo y con eso sí estoy contento”, declaró el piloto argentino, que volvió a criticar la falta de coordinación en Alpine: “Con una mínima ayuda de equipo hoy sumábamos un punto”.
