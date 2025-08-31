#HOY:

Colapinto arañó los puntos en Países Bajos y le apuntó a Gasly: “Faltó trabajo en equipo”

El argentino fue 11° en su mejor carrera con Alpine, marcó la vuelta más rápida y criticó a su compañero por no ayudarlo a llegar al Top 10. “Era simple”, dijo.

Colapinto fue 11° en Zandvoort y marcó la vuelta más rápida de carrera. Foto: Reuters
 15:52
Por: 

Un domingo con bronca, pero con señales claras de crecimiento. Franco Colapinto rozó su primer punto en la corriente temporada Fórmula 1 con un sólido 11º puesto en el Gran Premio de Países Bajos, tras largar 16°. El joven de Pilar mostró ritmo, estrategia y personalidad, pero terminó molesto con Pierre Gasly, su compañero en Alpine, por bloquearlo en el relanzamiento final cuando el argentino venía con neumáticos blandos nuevos.

Colapinto tuvo una buena largada y escaló hasta el 14° lugar, superando a Gabriel Bortoleto (Sauber) y a Gasly en la vuelta 5. El equipo le pidió que devolviera la posición en la vuelta 16, lo que cumplió sin quejas, a pesar de que venía con mejor ritmo. Luego, una parada anticipada para poner neumáticos duros lo dejó 19°, pero la suerte pareció alinearse con el ingreso del safety car tras el accidente de Lewis Hamilton.

Con el accidente de Hamilton (Ferrari), los múltiples roces —como el de Antonelli a Leclerc— y el abandono de Lando Norris cuando peleaba por la punta, Colapinto logró mantenerse competitivo. En la vuelta 54 volvió a entrar a boxes para montar medios, y en el último reinicio apostó todo: puso blandos nuevos y ganó varias posiciones, llegando a estar rueda a rueda con Esteban Ocon (Haas), quien finalmente cerró el Top 10.

Formula One F1 - Dutch Grand Prix - Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands - August 30, 2025 Alpine's Franco Colapinto during qualifying REUTERS/Piroschka Van De WouwEl argentino criticó a Gasly por no ayudarlo en el relanzamiento final. Foto: Reuters

Gasly, el obstáculo final

Según Colapinto, Gasly lo bloqueó en el momento decisivo de la carrera: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Estuvimos mal en no haberlo hecho”. En la maniobra final, Gasly no le cedió el lugar al argentino, que estaba mejor posicionado y con neumáticos más frescos.

Piastri ganó y Hadjar sorprendió

En lo más alto del podio, Oscar Piastri (McLaren) se llevó su séptima victoria del año, seguido por Max Verstappen (Red Bull) ante su público y por Isaac Hadjar (Racing Bulls), que completó el podio con una gran actuación.

Formula One F1 - Dutch Grand Prix - Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands - August 31, 2025 McLaren's Oscar Piastri celebrates on the podium after winning the Dutch Grand Prix with second placed Red Bull's Max Verstappen and third placed RB's Isack Hadjar REUTERS/Piroschka Van De WouwOscar Piastri ganó su séptima carrera del año; Hadjar sorprendió con un podio. Foto: Reuters

Palabras de Colapinto

“Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, más cómodo y con eso sí estoy contento”, declaró el piloto argentino, que volvió a criticar la falta de coordinación en Alpine: “Con una mínima ayuda de equipo hoy sumábamos un punto”.

