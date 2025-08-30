F1

Verstappen evita una sanción tras la clasificación del Gran Premio de Zandvoort

Aunque en la telemetría se mostró que Verstappen había superado el tiempo máximo de delta —el tiempo de referencia que los pilotos deben respetar para no ir demasiado lento—, la investigación confirmó que el piloto no tuvo intención de infringir la norma. El propio Verstappen presentó la telemetría que demostraba que su velocidad se había reducido significativamente debido a una bandera amarilla en la pista.