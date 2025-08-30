Verstappen evita una sanción tras la clasificación del Gran Premio de Zandvoort

Max Verstappen se presentó ante los comisarios de la FIA por presuntamente haber conducido "innecesariamente lento" durante la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos, pero no recibió ninguna sanción.
Aunque en la telemetría se mostró que Verstappen había superado el tiempo máximo de delta —el tiempo de referencia que los pilotos deben respetar para no ir demasiado lento—, la investigación confirmó que el piloto no tuvo intención de infringir la norma. El propio Verstappen presentó la telemetría que demostraba que su velocidad se había reducido significativamente debido a una bandera amarilla en la pista.
El incidente ocurrió después de la Q3, cuando los comisarios revisaron el comportamiento de Verstappen, basándose en dos normativas del Reglamento Deportivo de la F1:
Artículo 33.4: "En ningún momento un vehículo debe ser conducido de manera innecesariamente lenta, errática o de una forma que pueda considerarse potencialmente peligrosa para otros pilotos o personas".
Artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional: "No seguir las instrucciones de los oficiales pertinentes para la realización segura y ordenada del evento".
Los comisarios aceptaron la explicación del piloto y concluyeron que no era necesario tomar ninguna medida.
A pesar del incidente, Verstappen se mostró satisfecho con el tercer puesto conseguido en la clasificación, detrás de los dos McLaren. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, incluso había declarado que una tercera posición sería el mejor resultado posible si Verstappen lograba "una vuelta mágica".
Para Verstappen, este resultado fue especialmente positivo, ya que el viernes había calificado el fin de semana como "bastante complicado" y consideraba que un top cinco sería un gran desafío.
"Tuve la mejor sensación de todo el fin de semana durante la clasificación, que es exactamente lo que uno busca", comentó el piloto. "Estoy muy contento con este tercer lugar. La energía del público aquí ha sido increíble y todo ese naranja en las gradas siempre es algo muy especial".
