Por poco: Colapinto mejoró en el final pero se quedó afuera de la Q2

El prometedor noveno puesto del viernes resultó ser un espejismo para Franco Colapinto y el equipo Alpine. La mañana del sábado en la clasificación reveló una realidad más dura, reflejando las dificultades que el equipo ha enfrentado a lo largo de la temporada.
Este resultado subraya la lucha de Colapinto para maximizar el rendimiento del Alpine, un monoplaza que ha mostrado inconsistencias en lo que va de la temporada. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
En su primer intento de vuelta rápida en la Q1, Colapinto se encontró lejos de los tiempos de punta con una marca de 1:11.132, dos décimas por detrás de su compañero de equipo. A pesar de los ajustes realizados en los boxes, el segundo intento no mejoró sustancialmente, y su tiempo de 1:10.561 lo relegó al puesto 18, superando solo a Esteban Ocon y Lance Stroll, ambos con problemas en sus autos.
Con un nuevo set de neumáticos blandos, el piloto argentino encaró su última oportunidad para avanzar a la Q2.
Por poco
Buscando acercarse a los tiempos de su compañero Pierre Gasly, Colapinto exprimió al máximo el A525. En una vuelta final intensa, logró un tiempo de 1:10.104 que lo dejó a un paso de la clasificación, alcanzando el puesto 16 y quedando fuera de la siguiente fase por muy poco.
Este resultado subraya la lucha de Colapinto para maximizar el rendimiento del Alpine, un monoplaza que ha mostrado inconsistencias en lo que va de la temporada. Credito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Este resultado subraya la lucha de Colapinto para maximizar el rendimiento del Alpine, un monoplaza que ha mostrado inconsistencias en lo que va de la temporada. Su esfuerzo, sin embargo, lo dejó al borde de un mejor resultado.
¿Briatore, Ecclestone y Horner juntos en Alpine?
Los rumores surgieron tras la salida de Christian Horner de Red Bull en julio, ya que se especula que el exdirector del equipo busca invertir en una escudería.
La relación de Horner con Flavio Briatore, actual asesor de Alpine, hizo que la posibilidad de que se uniera al equipo francés cobrara fuerza. Se rumorea que Briatore, junto al exjefe de la F1 Bernie Ecclestone, podría actuar como inversor para respaldar el plan de Horner.
Durante el Gran Premio de Países Bajos, Wolff se mostró entusiasmado con la idea. "Sería una historia emocionante y crearía mucho ruido alrededor de la Fórmula 1", afirmó. El jefe de Mercedes cree que la categoría necesita más personalidades fuertes como las que dominaron en el pasado, como Frank Williams, Ron Dennis y el propio Briatore.
"Si existiera un proyecto así de emocionante, con estos tres tipos juntos, toda la mafia reunida, eso daría buen contenido", agregó Wolff, destacando el potencial mediático de la noticia.
Aunque la idea es atractiva, la realidad es más complicada. El Grupo Renault es el dueño mayoritario de Alpine, y un 24% ya pertenece a la firma de inversión estadounidense Otro Capital, que cuenta con figuras deportivas y celebridades como Ryan Reynolds y Rory McIlroy.
Además, Flavio Briatore negó rotundamente los rumores. "No estoy considerando nada en este momento", dijo el exjefe de Renault. Si bien Briatore le deseó a Horner un pronto regreso a la F1, dejó claro que no hay planes para que se una a Alpine por ahora.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.