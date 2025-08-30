La realidad de Alpine vuelve a imponerse: Colapinto finalizó 20° en la FP3

Después de un prometedor viernes, uno de sus mejores días con la escudería de Enstone, Franco Colapinto enfrentó la última práctica libre en Zandvoort con altas expectativas. Sin embargo, los problemas de su monoplaza, el A525, no tardaron en manifestarse y frustraron su desempeño.
En su primera salida, el piloto argentino mostró un ritmo sólido con los neumáticos duros, marcando un tiempo de 1:13.374 y ubicándose provisionalmente en la cima del clasificador.
Continuó mejorando en su segundo intento, bajando a 1:12.669 y superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly. La progresión se mantuvo en su tercera vuelta rápida, alcanzando un excelente 1:12.222 que lo llevó al tercer lugar.
Franco Colapinto en el circuito neerlandés.
Sin embargo, a partir de ese momento, la suerte de Colapinto cambió. Tras un largo paso por boxes, el auto no respondió. A pesar de los esfuerzos, no logró mejorar sus registros anteriores y cayó al puesto 19. La situación no mejoró en los últimos 20 minutos de la sesión, donde sus tiempos se mantuvieron altos.
Una segunda mitad complicada
La segunda mitad de la práctica se convirtió en un verdadero calvario para el piloto de Pilar. El equipo realizó cambios en la suspensión trasera y le colocó neumáticos blandos, pero nada funcionó. A pesar de mejorar su tiempo anterior a 1:11.166, Colapinto cayó al último lugar de la tabla de posiciones.
En su último intento, los problemas persistieron. El monoplaza no respondió y no pudo bajar del minuto 11 segundos, quedando nuevamente por detrás de su compañero de equipo. Este difícil desempeño fue un claro contraste con la confianza que había mostrado el viernes.
Alpine sin paz: rumores y desafíos
La situación de Colapinto en la pista se suma a las turbulencias que atraviesa la escudería Alpine. A pesar de las declaraciones del asesor ejecutivo Flavio Briatore, quien asegura que "todo el mundo está contento" y que los recientes cambios en la cúpula de Renault no afectarán al proyecto, las dudas persisten.
La situación de Colapinto en la pista se suma a las turbulencias que atraviesa la escudería Alpine. Credito: REUTERS/Christian Hartmann
El equipo no ha logrado un campeonato desde 2006 y las recientes decisiones, como abandonar el desarrollo de su propia unidad de potencia para 2026 y convertirse en equipo cliente de Mercedes, han generado controversia. Además, Alpine se encuentra en el último lugar del campeonato de constructores de 2025 después de 14 carreras.
A pesar de las dificultades, Briatore se mantiene optimista sobre el futuro de la escudería. “El nuevo director general está muy entusiasmado con el programa de Fórmula 1”, afirmó Briatore, quien fue clave en los éxitos del equipo en 2005 y 2006.
El desempeño de Colapinto en Zandvoort, sumado a la difícil situación de Alpine, plantea un panorama desafiante para el piloto argentino. ¿Podrá el equipo resolver los problemas del auto y permitirle mostrar su verdadero potencial?
