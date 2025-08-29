Fórmula 1

Briatore y un mea culpa inesperado: "Le pusimos demasiada presión a Colapinto"

"A veces necesitamos entender que el piloto es un ser humano. Son jóvenes, 19, 20, 22 años... A veces es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Siempre estamos mirando el cronómetro. Quizás me perdí algo ahí en la gestión", señaló a medios europeos.