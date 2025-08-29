Briatore y un mea culpa inesperado: "Le pusimos demasiada presión a Colapinto"
"A veces necesitamos entender que el piloto es un ser humano. Son jóvenes, 19, 20, 22 años... A veces es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Siempre estamos mirando el cronómetro. Quizás me perdí algo ahí en la gestión", señaló a medios europeos.
En un año complicado para el equipo, Briatore admitió que el intenso escrutinio al que sometieron al piloto de 22 años pudo ser contraproducente. Credito: REUTERS/Stephanie Lecocq
El jefe de Alpine, Flavio Briatore, hizo un sorprendente reconocimiento: su estilo de "mano dura" podría estar perjudicando a la joven promesa argentina, Franco Colapinto. En un año complicado para el equipo, Briatore admitió que el intenso escrutinio al que sometieron al piloto de 22 años pudo ser contraproducente.
Colapinto llegó a Alpine desde Williams para la temporada 2025, inicialmente como piloto de reserva. Después de seis carreras, ocupó el lugar del debutante Jack Doohan. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado y aún no ha logrado sumar puntos, en un contraste notable con su desempeño anterior en Williams.
La presión de ser evaluado "carrera a carrera"
La situación de Colapinto es particularmente difícil. El equipo lo ha mantenido en el asiento junto a Pierre Gasly, pero lo hace bajo una evaluación constante "carrera a carrera", una estrategia que, en lugar de ayudar, ha elevado la presión sobre el joven piloto.
Durante una conferencia de prensa en Zandvoort, Briatore se sinceró y reconoció que tanto Colapinto como Doohan han enfrentado una situación complicada.
"Cambiamos a Doohan por Franco y quizás él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1", dijo Briatore. "A veces necesitamos entender que el piloto es un ser humano. Son jóvenes, 19, 20, 22 años... A veces es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Siempre estamos mirando el cronómetro. Quizás me perdí algo ahí en la gestión".
Un ascenso demasiado rápido
Briatore sugirió que, además de la presión, la promoción de Colapinto a un equipo tan exigente pudo haber sido prematura.
"No estoy contento si miras los resultados, eso es lo importante. Él se esfuerza mucho. Nosotros nos esforzamos mucho con el equipo de ingeniería para ayudarlo en todo, pero realmente no es lo que espero de Colapinto", añadió. "Quizás no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizás necesitaba un año más para consolidarse".
El factor humano: la clave del éxito
La reflexión de Briatore se alinea con la opinión de su exjefe en Williams, James Vowles. Vowles, quien le dio a Colapinto su primera oportunidad como titular en 2024, enfatizó la importancia de la estabilidad emocional para liberar el potencial de un piloto.
"Cuando no hay presión, puedes sacar mucho más del piloto", explicó Vowles. "Un buen ejemplo fue la primera vez que puse a Franco en Silverstone. Pensaba que era su única oportunidad. Mi mensaje fue: 'No tiene nada que ver con los tiempos, se trata de que te relajes y disfrutes del momento'. Y tuvo una actuación sobresaliente".
Vowles también destacó la intensa competitividad actual en la F1. "Tres décimas separan a toda la parrilla. Un pequeño error, una décima, y quedas último. Es un mundo muy distinto", concluyó.
La temporada 2025 aún tiene un largo camino por delante. La gran pregunta es si la nueva perspectiva de Briatore y Alpine permitirá a Franco Colapinto liberar todo su potencial y finalmente comenzar a sumar puntos.
