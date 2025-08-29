Colapinto: “Este auto es raro, cambio una cosa mínima y se transforma completamente”
El piloto argentino analizó su rendimiento en la segunda práctica libre del GP de Países Bajos y destacó la impredecibilidad del Alpine. También hizo una broma sobre Max Verstappen y explicó dónde está perdiendo tiempo en pista.
Colapinto: “Este auto es raro, cambio una cosa mínima y se transforma completamente”
Franco Colapinto se mostró satisfecho tras su rendimiento en la segunda práctica libre del GP de Países Bajos, donde logró su mejor resultado en entrenamientos desde que forma parte de Alpine. Sin embargo, dejó en claro que el auto sigue siendo un enigma.
“No sé…, es que este auto es más raro… De golpe salgo y tengo el doble de grip... es un poco no entender por qué”, explicó en diálogo con el periodista Juan Fossaroli.
“Obviamente que cuando tengo grip sale una vuelta más fácil y está ahí el tiempo. Fue una buena FP2, hay que seguir trabajando, pero creo que es un buen paso”.
Problemas en curvas lentas y diferencias con Gasly
El argentino también analizó el rendimiento del Alpine en distintos sectores del circuito de Zandvoort.
“Nos cuestan mucho las curvas lentas, es donde más tiempo pierdo. Pierre (Gasly) estaba con un alerón atrás completamente distinto, con mucha más carga para ir muy bien en esas partes más trabadas y no perdía tanto en la recta, así que hay que ver si eso funciona mejor para mañana, capaz es una buena dirección”.
“Nos cuesta en las curvas lentas”, dijo el argentino sobre el rendimiento del Alpine.
“Mirá a Max, lo cag... a palos mañana, ja”
Con su habitual carisma, Colapinto no esquivó el humor en plena entrevista. Mientras caminaba por el paddock, se cruzó con Max Verstappen y lanzó una broma con tono entre la confianza y la simpatía.
“Sí, lindo el número 9. Mirá a Max, lo cag... a palos mañana, ja. No, ojalá”, dijo entre risas, dejando en claro que disfruta del momento pero sabe dónde está parado.
Un auto impredecible
Finalmente, Colapinto volvió a señalar las dificultades de adaptación al monoplaza y la inconsistencia en sensaciones.
“Fue un día decente. Obviamente que no estaba contento en el FP1. Nos costó encontrar mucho la consistencia del auto, era muy impredecible. Cambiamos un par de cosas, mejoró, pero es como que pongo un set de gomas, cambio alguna cosa muy chiquita y el auto genera un cambio muy grande. Esa es la impredecibilidad que tengo”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.