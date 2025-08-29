El argentino habló tras la FP2 en Zandvoort

Colapinto: “Este auto es raro, cambio una cosa mínima y se transforma completamente”

El piloto argentino analizó su rendimiento en la segunda práctica libre del GP de Países Bajos y destacó la impredecibilidad del Alpine. También hizo una broma sobre Max Verstappen y explicó dónde está perdiendo tiempo en pista.