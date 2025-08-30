Luego de 10 años el TC2000 corre en Junín

Este sábado la actividad se inicia con el shakedown, dos entrenamientos y la clasificación. La actividad seguirá con los tanques llenos y la final a 35 minutos más una vuelta el domingo 31 de agosto con la transmisión en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play.
Para el TC2000 esta será la visita N°4 a Junín, que cuenta con tres ganadores diferentes: José María “Pechito” López (Fiat Línea), Matías Rossi (Toyota Corolla) y Damián Fineschi (Peugeot 408).
Este 30 y 31 de agosto, los SUV más potentes de Argentina llegan al Autódromo "Eusebio Marcilla" de la Ciudad de Junín, que volverá a tener automovilismo nacional con la 7º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, la 7º fecha del 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA y un nuevo compromiso de la Fiat Competizione.
Para el TC2000 será un evento regular con una tanda a 3 vueltas para pilotos debutantes y autos nuevos. Para luego continuar con un shakedown, dos entrenamientos y una clasificación el sábado 30 de agosto.
La actividad seguirá con los tanques llenos y la final a 35 minutos más una vuelta el domingo 31 de agosto con la transmisión en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play.
Historial
La primera competencia en el circuito de 4.200 metros fue el 2 de octubre de 2011 con Agustín Canapino como el más rápido en la clasificación con Chevrolet Cruze, mientras que la final quedó en manos de José María “Pechito” López con Fiat Línea. Segundo terminó Emiliano Spataro tambien con Fiat Linea y tercero Juan Manuel Silva con Ford Focus.
En su última visita, que data el 29 de marzo de 2015, Damián Fineschi con Peugeot 408 fue el vencedor escoltado por Matías Muñoz Marchesi con Chevrolet Cruze y Agustín Canapino con Peugeot 408. Leonel Pernía con Renault Fluence se había quedado con la pole position.
Lo que se viene
El TC2000 sigue a paso firme la renovación y crecimiento de su parque automotor. En Córdoba se está avanzando con la construcción del primer modelo Nissan Kicks que se sumará en la segunda y última parte del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, que este 29, 30 y 31 de agosto vuelve con el “Gran Premio Bringeri” al Autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín.
Los equipos continúan trabajando en los distintos modelos de SUV y uno de ellos es la escudería que lidera Eduardo Fernández, que está enfocado en sumarse a la categoría cumpliendo con el plan de trabajo de esta nueva unidad. Además de avanzar con la construcción en el chasis, ya se están moldeando en fibra el kit aerodinámico, suspensiones, caja de velocidades e instalaciones eléctricos. Después de pasar por estos procesos, se programará una serie de pruebas para comenzar con el desarrollo de este nuevo segmento.
Eduardo Fernández dijo al respecto: “Se está avanzando con la construcción del Nissan Kicks, un nuevo modelo de SUV que se va a sumar a este revolucionario TC2000, cumpliendo con el plan de trabajo. Después de la etapa de pintura, programaremos una serie de pruebas para continuar con su desarrollo. Será todo un desafío formar parte de una de las mejores categorías de Argentina”.
