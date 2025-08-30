Colapinto, frustrado en la clasificación: "Sainz y Bearman me bloquearon"

Tras un prometedor inicio en el Gran Premio de Países Bajos, donde logró un destacado 9° puesto en la FP2, Franco Colapinto no pudo superar la Q1 en la clasificación de Zandvoort y largará desde el 16° lugar. El piloto argentino expresó su frustración, apuntando a los bloqueos que sufrió en la última parte del circuito.
"Me taparon dos autos en el sector 3, (Carlos) Sainz y (Oliver) Bearman, y perdí mucho tiempo", explicó el piloto de Alpine. "Ellos saben lo que hacen. Cuando tienes un auto a 2 segundos adelante, pierdes mucha carga y se siente mucho".
Colapinto lamentó que la situación le impidió mejorar su tiempo, a pesar de haber tenido un buen desempeño en los dos primeros sectores. "Es una pena porque venía con una buena vuelta. Deberíamos haber pasado, pero ahora estamos enfocados en la carrera de mañana", añadió. Su mejor registro en la qualy fue de 1:10.104.
"Me taparon dos autos en el sector 3, (Carlos) Sainz y (Oliver) Bearman, y perdí mucho tiempo", explicó el piloto de Alpine. Credito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
El compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, logró avanzar a la Q2 pero también quedó eliminado, clasificando en la 14° posición. El argentino comentó que los cambios realizados en el auto antes de la clasificación mejoraron el rendimiento, lo que hizo aún más frustrante el resultado. "Estuvo muy apretado. Por eso, cuando pasan estas cosas, da un poco de rabia porque por muy poco no pasamos. Hay que seguir trabajando; mañana es una carrera larga", concluyó.
McLaren domina, Hadjar sorprende
La clasificación de Zandvoort fue dominada por los pilotos de McLaren. Oscar Piastri se quedó con la pole position con un tiempo de 1:08.662, apenas 0.012 segundos por delante de su compañero de equipo, Lando Norris. Este resultado anticipa una intensa batalla entre ambos por el título en la carrera del domingo.
Max Verstappen de Red Bull largará desde el tercer puesto, mientras que la sorpresa de la jornada fue Isack Hadjar de Racing Bulls, quien consiguió un meritorio cuarto lugar con un tiempo de 1:09.208.
Un desafío doble para Colapinto
Para Colapinto, la carrera del domingo presenta un doble desafío. Además de buscar remontar posiciones para sumar sus primeros puntos con Alpine, el argentino tendrá la oportunidad de responder a las críticas de Flavio Briatore. El italiano había expresado su descontento con el rendimiento del piloto, sugiriendo que podría no estar listo para la Fórmula 1 y necesitaría un año más de preparación.
Aunque Colapinto respondió con un sólido 9° puesto en la FP2, los resultados de la FP3 y la clasificación no fueron los esperados. Ahora, la carrera será su momento para demostrar su verdadero potencial y silenciar las dudas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
