GP de Países Bajos: el adelantamiento de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly

Franco Colapinto protagonizó una maniobra destacada en el Gran Premio de Países Bajos, que se corre este domingo en el circuito de Zandvoort. El piloto argentino, que partió desde la decimosexta posición, logró superar en pista al francés Pierre Gasly, su compañero en el equipo Alpine.
La maniobra tuvo lugar en la vuelta 18, cuando Colapinto aprovechó el espacio por el exterior de la curva 1 para completar un sobrepaso limpio y efectivo, que fue elogiado en la transmisión oficial y celebrado por los fanáticos en redes sociales.
Con ese adelantamiento, el joven oriundo de Pilar se ubicó en el puesto 14 por algunas vueltas, previo a que desde Alpine le pidan que deje pasar a Gasly adelante y que Franco vuelva al 15.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.