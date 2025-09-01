Briatore elogió a Colapinto, pero evitó hablar del error de Alpine; Gasly tampoco se hizo cargo

Cuando terminó el Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto se bajó del auto sabiendo que había hecho todo bien. Sin embargo, en los boxes de Alpine el relato fue otro. Flavio Briatore, director deportivo de la escudería, elogió su rendimiento pero esquivó toda responsabilidad por lo ocurrido en las vueltas finales. Pierre Gasly, por su parte, tampoco se refirió a la maniobra clave que le negó a su compañero argentino la chance de puntuar por primera vez en Fórmula 1.
“Franco hizo una carrera muy buena, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”, declaró Briatore. Fue lo más directo que dijo sobre el piloto de Pilar. En el resto del análisis, prefirió hablar de "riesgos asumidos" y "esfuerzo colectivo", sin entrar en detalles sobre el momento en el que Gasly no se corrió, pese a tener neumáticos desgastados, y Colapinto venía con ritmo superior y caucho nuevo.
Para el mandamás de Alpine, lo del domingo fue apenas “una oportunidad perdida de puntuar como equipo”. Y aunque reconoció que los pilotos “se intercambiaron posiciones en la curva 1 cuando se les pidió”, evitó aclarar que en las últimas vueltas no hubo ninguna orden de equipo, ni un pedido para que el francés facilite el avance de Franco. Ese pedido llegó sólo cuando Colapinto rogó que lo dejen pasar.
Briatore se contradijo. Foto: Reuters
Gasly, en piloto automático
El que directamente pareció no registrar la polémica fue Pierre Gasly. En sus declaraciones post-carrera, habló de “una carrera difícil” y de una apuesta estratégica que no funcionó: “Nos la jugamos un poco al final para mantener la posición en pista con neumáticos duros usados, e intenté luchar con todas mis fuerzas con lo que tenía. Simplemente no funcionó”.
Lo llamativo fue que en ningún momento mencionó a Colapinto, ni la posibilidad de haberlo dejado pasar. Tampoco ofreció su visión sobre la maniobra que terminó costándole al equipo los únicos puntos posibles del fin de semana. Conformado con “haber tenido buenas batallas”, Gasly cerró con una frase genérica: “A veces las cosas salen bien, a veces no”.
Colapinto tuvo su mejor carrera en la temporada. Foto: Reuters
Un vacío que habla
El silencio de ambos, en el fondo, dice más que sus palabras. La decisión de no dejar pasar a Colapinto en Zandvoort no solo fue un error estratégico evidente, sino también un gesto que delata prioridades internas. La falta de autocrítica, tanto de Briatore como de Gasly, expone a Franco a un contexto hostil, justo cuando demuestra que está listo para más.
