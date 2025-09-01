#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Fórmula 1

Briatore elogió a Colapinto, pero evitó hablar del error de Alpine; Gasly tampoco se hizo cargo

El jefe de equipo y el piloto francés coincidieron en que fue “una oportunidad perdida”, pero nadie asumió la decisión que impidió a Franco sumar sus primeros puntos.

Gasly se hizo el desentendido con la situación. Foto: Reuters
 20:55
Por: 

Cuando terminó el Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto se bajó del auto sabiendo que había hecho todo bien. Sin embargo, en los boxes de Alpine el relato fue otro. Flavio Briatore, director deportivo de la escudería, elogió su rendimiento pero esquivó toda responsabilidad por lo ocurrido en las vueltas finales. Pierre Gasly, por su parte, tampoco se refirió a la maniobra clave que le negó a su compañero argentino la chance de puntuar por primera vez en Fórmula 1.

“Franco hizo una carrera muy buena, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”, declaró Briatore. Fue lo más directo que dijo sobre el piloto de Pilar. En el resto del análisis, prefirió hablar de "riesgos asumidos" y "esfuerzo colectivo", sin entrar en detalles sobre el momento en el que Gasly no se corrió, pese a tener neumáticos desgastados, y Colapinto venía con ritmo superior y caucho nuevo.

Para el mandamás de Alpine, lo del domingo fue apenas “una oportunidad perdida de puntuar como equipo”. Y aunque reconoció que los pilotos “se intercambiaron posiciones en la curva 1 cuando se les pidió”, evitó aclarar que en las últimas vueltas no hubo ninguna orden de equipo, ni un pedido para que el francés facilite el avance de Franco. Ese pedido llegó sólo cuando Colapinto rogó que lo dejen pasar.

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monaco - May 24, 2025 Alpine executive director and de facto team principal Flavio Briatore ahead of practice REUTERS/Piroschka Van De WouwBriatore se contradijo. Foto: Reuters

Gasly, en piloto automático

El que directamente pareció no registrar la polémica fue Pierre Gasly. En sus declaraciones post-carrera, habló de “una carrera difícil” y de una apuesta estratégica que no funcionó: “Nos la jugamos un poco al final para mantener la posición en pista con neumáticos duros usados, e intenté luchar con todas mis fuerzas con lo que tenía. Simplemente no funcionó”.

Lo llamativo fue que en ningún momento mencionó a Colapinto, ni la posibilidad de haberlo dejado pasar. Tampoco ofreció su visión sobre la maniobra que terminó costándole al equipo los únicos puntos posibles del fin de semana. Conformado con “haber tenido buenas batallas”, Gasly cerró con una frase genérica: “A veces las cosas salen bien, a veces no”.

Formula One F1 - Dutch Grand Prix - Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands - August 30, 2025 Alpine's Franco Colapinto during qualifying REUTERS/Jakub PorzyckiColapinto tuvo su mejor carrera en la temporada. Foto: Reuters

Un vacío que habla

El silencio de ambos, en el fondo, dice más que sus palabras. La decisión de no dejar pasar a Colapinto en Zandvoort no solo fue un error estratégico evidente, sino también un gesto que delata prioridades internas. La falta de autocrítica, tanto de Briatore como de Gasly, expone a Franco a un contexto hostil, justo cuando demuestra que está listo para más.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Franco Colapinto
Fórmula 1
Alpine
Automovilismo

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro