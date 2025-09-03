Fórmula 1

Colapinto en Monza: por qué no estará en la primera tanda libre del GP de Italia

El piloto argentino dejará su monoplaza a Paul Aron en la FP1 por obligación reglamentaria de la FIA. Lejos de ser un castigo, Alpine lo cuida y lo libera de un trámite que no volverá a repetirse en lo que resta de la temporada. Franco llega al circuito donde debutó en la Fórmula 1 con un presente en crecimiento.