Alpine reemplaza a Colapinto en la práctica de Monza

El equipo Alpine comunicó de manera oficial que el piloto de pruebas y reserva Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia. La decisión llega pocos días después de que el argentino lograra su mejor actuación en la Fórmula 1, con un undécimo puesto en Zandvoort.
“Será la tercera participación de Paul en entrenamientos libres de la temporada y la primera con el equipo BWT Alpine. Ha trabajado durante todo el año en el simulador y en distintos programas de pruebas”, indicó la escudería en un comunicado oficial.
Aron, de 21 años, tomará el volante del auto número 43, habitualmente conducido por Colapinto, en una sesión clave en Monza. El esquema se asemeja a lo sucedido en Suzuka, cuando Ryo Hirakawa reemplazó a Jack Doohan en los libres 1.
El circuito conocido como “El Templo de la Velocidad”, será el escenario del debut de Aron. Foto:
REUTERS
El desafío de Monza
El Gran Premio de Italia se corre en el histórico Autódromo Nacional de Monza, inaugurado en 1922. Construido en apenas 110 días, fue el tercer circuito del mundo diseñado específicamente para carreras, después de Brooklands e Indianápolis.
El trazado, conocido como el “Templo de la Velocidad”, se caracteriza por sus largas rectas y chicanas de alta exigencia. Sus curvas peraltadas marcaron época y aún hoy conservan parte de esa impronta original que lo convirtió en un escenario emblemático para los fanáticos del automovilismo.
Monza es considerado un circuito especial por los pilotos. La velocidad promedio supera los 250 km/h y cualquier error puede costar muy caro. Para Alpine, será también una oportunidad de probar nuevas configuraciones y seguir sumando kilómetros de desarrollo.
Paul Aron tendrá su primera experiencia oficial en un Gran Premio de Fórmula 1.
Quién es Paul Aron
Nacido en Tallin, Estonia, el 4 de febrero de 2004, Paul Aron es uno de los talentos jóvenes más destacados del automovilismo europeo. Su carrera comenzó en el karting, donde se coronó campeón continental a los 13 años.
Más tarde avanzó a la Fórmula 4, la Fórmula Renault y la Fórmula Regional, siempre con resultados competitivos. En 2021 llegó a la Fórmula 3 y en 2023 dio el salto a la Fórmula 2 con el equipo Hitech GP. Allí coincidió con Franco Colapinto y ambos protagonizaron una fuerte rivalidad deportiva.
El momento más recordado entre ambos ocurrió en Imola 2024, cuando Colapinto le arrebató la victoria en la última vuelta de la Sprint Race con una maniobra brillante. Aron finalizó tercero en el campeonato de F2, confirmando su potencial.
Alpine decidió apostar por él como piloto de reserva. Además de trabajar en el simulador, participó en pruebas de neumáticos Pirelli y en los ensayos de jóvenes pilotos en Abu Dabi. Su debut en un fin de semana oficial de F1 representa un paso clave en su carrera.
La relación con Colapinto suma un condimento especial a este reemplazo. Aunque se trata de una práctica, Monza servirá para ver cómo responde Aron al mando de un Fórmula 1 real en uno de los escenarios más exigentes del calendario.
Por su parte, Colapinto seguirá cumpliendo con el resto del programa del fin de semana, buscando consolidar su progreso en la máxima categoría. Para el argentino, el reto será capitalizar la experiencia previa y acercarse al top ten en carrera.
El fin de semana en Italia promete emociones fuertes. Con la mirada puesta en los jóvenes talentos, Alpine ensaya nuevas opciones y mantiene la expectativa sobre sus pilotos de proyección.
